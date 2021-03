Compañero de Meghan Markle en Suits acusa a la Familia Real de racista

"Meghan Markle y yo pasamos gran parte de la última década trabajando juntos en Suits. Desde el día uno fue entusiasta, amable, cooperativa, alegre y un apoyo para toda la familia televisiva. Y continuó siendo esa misma persona cuando la fama, el prestigio y el poder aumentaron", aseguró Adams en un hilo de Twitter.

El actor afirma que ha visto "asombrado" cómo su compañera de reparto navegaba en una familia "tóxica" y "arcaica".

"Se enamoró, se mudó a un nuevo país, se convirtió en un nombre familiar en todo el mundo y comenzó la difícil tarea de tratar de encontrar su lugar en una dinámica familiar que, en el mejor de los casos, puede describirse como complicada y, en el peor, aparentemente arcaica y tóxica", añadió.

Adams considera que muchos de los contenidos publicados por la prensa británica responden a una actitud "racista, difamatoria y provocadora" a la que contribuyó el mal recibimiento de la Casa Real Británica.

"Es obsceno que la Familia Real, cuyo miembro más joven está creciendo en ella, esté promoviendo y amplificando las acusaciones de 'intimidación' contra una mujer que básicamente se vio obligada a abandonar el Reino Unido para proteger a su familia y su propia salud mental", consideró, antes de pedir que encuentren a otra persona a la que "atormentar".

MEGHAN MARKLE ACUSA A LA CASA REAL DE PERPETUAR MENTIRAS SOBRE ENRIQUE Y ELLA

Los comentarios llegan después de que Markle acusara a la Casa Real británica de "perpetuar" mentiras sobre el príncipe Enrique en un avance de la entrevista que han concedido a Oprah Winfrey, cuyo contenido total se emitirá el domingo en Estados Unidos.

"¿Cómo te hace sentir que el Palacio de Buckingham te escuche contar tu versión?", dice Winfrey en el extracto de 30 segundos.

"No sé cómo ellos podrían esperar que, después de todo este tiempo, estaríamos simplemente callados si La Firma (un término usado para hablar de la Casa Real británica) está jugando un rol activo para perpetuar mentiras sobre nosotros", afirma Markle.

“There’s a lot that’s been lost already.”

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special this Sunday at 8/7c. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/iKFjiVP3IH