El actor Gonzalo Peña es señalado como cómplice de violación

A través de redes sociales se ha viralizado el hastag #JusticiaParaDanny, luego de que la actriz y conductora Daniela Berriel compartiera en sus redes sociales un video en el que denuncia a Eduardo Ojeda de haberla violado y al actor Gonzalo Peña de ¿Qué le pasa a mi familia? de haber sido cómplice.

La violación habría ocurrido hace un año en Acapulco, el día de los hechos Daniela hizo la denuncia correspondiente, pero a un año de ello, las autoridades no le han dado respuesta, y los involucrados siguen libres.

"No ha pasado nada, ellos siguen libres, ellos siguen su vida como si nada, es más, me acosan, me mandan mensajes", expresó; en el video que posteó, se observan algunos mensajes que Gonzalo Peña le ha enviado a ella y a su hermana.

En el video de casi 10 minutos, Daniela confiesa que hubiera preferido no hacer público lo ocurrido, pero decidió hablar porque tiene miedo de que algo pueda pasarle a ella, a su hermana o a cualquier otra mujer.

"Me daba pena ser señalada como una niña violada", admitió.

En el material, Daniela da algunos detalles de lo que ocurrió el día del ataque, fue en una casa en Acapulco, relata que se quedó dormida y al despertar se dio cuenta que había sido violada, un mesero le ayudó a salir y a pedir un taxi.

"Sentía culpa de haberme quedado dormida", expresó.

Visiblemente afectada, Daniela le dice al actor Gonzalo Peña que lo perdona, pero que tendrá que pagar por haber sido cómplice de un abuso.

"No entiendo por qué sigues buscándome a mí y ahora estás buscando a mi hermana, no entiendo por qué si viste que me estaban violando no me ayudaste, no entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, en los mensajes me pides perdón, te perdono, pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente y la denuncia también está puesta para ti".

A su atacante, también le envió un mensaje en el que le advierte que su delito no quedará impune.

"Eduardo, te perdono, pero cada acción tiene una consecuencia y tú me violaste, le pido a las autoridades que se haga justicia porque yo hice todo lo que una víctima tiene que hacer para que se haga justicia".

Finalmente, puntualizó que esto no se trata de mujeres contra hombres, sino de mujeres y hombres en contra de los abusadores, y llamó a las mujeres a no guardar silencio ante estas situaciones de abuso y coso sexual.

Varias famosas, como la "youtuber" Nath Campos le mostró apoyo y aplaudieron su valentía.

Hasta el momento, el actor de ¿Qué le pasa a mi familia? no ha respondido nada al respecto, pero en las redes sociales de la telenovela producida por Juan Osorio, cibernautas han expresado que Peña quede fuera del proyecto.