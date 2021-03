'Pepillo' Origel cuenta que se quedó sin amigos tras vacunarse

Después de que Juan José Origel estuviera en el ojo del huracán días atrás luego de presumir en redes sociales su regreso a los EUA para aplicarse la segunda dosis de la vacuna antiCOVID, pese a las críticas de la primera puesta, el conductor reveló que se ha quedado sin amigos.

Fue a través de su canal de YouTube donde decidió sincerarse con sus fans al decir que ya no ha vuelto a hablar con aquellas personas que consideraba parte de su círculo.

“Después de lo que me sucedió con la vacuna a nadie veo, porque nadie es tu amigo, no es cierto, nadie es tu amigo, aunque hayan trabajado contigo, no son tus amigos. Eso lo tengo clarísimo ya”, aseguró “Pepillo”.

Y es que luego de haber viajado a Estados Unidos para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, Origel desató nuevamente las críticas a las que les hizo frente al pronunciarse con el comentario: “Que sigan ladrando”.

Gracias Dios mío, por recibir la segunda vacuna! pic.twitter.com/HOz53GjCmt — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) February 24, 2021

El periodista de espectáculos ha señalado en múltiples ocasiones que no cometió ningún delito al irse a vacunar.