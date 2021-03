Los tenis galácticos que vas a querer tener

Uno de los personajes favoritos de la serie El Mandalorian es sin duda Grogu, mejor conocido como Baby Yoda, ya que sus grandes ojos y su muy pequeña estatura se han robado el corazón de muchas personas.

De esta forma diferentes artículos como playeras y hasta calzado como los tenis que hace poco dio a conocer Adidas, con detalles sutiles de este amado personaje, han salido a la venta; sin embargo, el furor continúa y ahora hay unos nuevos sneakers de Fun que se unen a la colección de productos inspirados en Baby Yoda.

En estos tenis, los detalles del personaje son mucho más evidentes. Además, cuentan con la autorización de Disney, de acuerdo con la página web de Fun. En De Última te contamos más detalles.

La marca Fun dio a conocer sus tenis inspirados en Grogu. En los que la figura del Baby Yoda, con sus grandes ojos y orejas puntiagudas, sobresale de la lengüeta del calzado y reposa sobre el empeine del pie de la persona que los use.

Los tenis son de color negro y sobre ellos corre un estampado de Grugu en diferentes poses, y hasta una rana.

Los tenis llevan el tono verde agua en el material acolchado de los tobillos y las agujetas; así como el blanco en las suelas, tonos característicos de Baby Yoda.

Además del gran estilo que tienen estos tenis, ofrecen gran comodidad ya que sus plantillas son acolchadas, de acuerdo con Fun, por lo que podrás sentir la "Fuerza (de la comodidad)" a cada paso.

La página de Fun indica que estos tenis son de licencia y unisex; no obstante, este calzado está hecho únicamente para adultos, de esta forma los números comienzan desde el número 23 en México.

¿Dónde se encuentran?

En la página de Fun podrás buscar la talla y consultar si los tenis no están agotados, ya que hasta el momento hay 5 tallas de hombre y mujer que se han acabado.

El precio por un par de estos tenis es de 39.99 dólares estadounidenses — 823.95 pesos, de acuerdo con el valor de cambio actual— más un costo de envío de aproximadamente 11 dólares; no obstante, no está disponible para México, ya que la página indica que hay una restricción de exportación, de esta forma no es posible comprarlos y recibirlos en nuestro país.

Más sobre Fun

Los calzados de Fun son muy especiales, ya que la creatividad los define. En este sito podrás encontrar zapatos para toda la familia inspirados en diferentes películas como Beetlejuice, Avatar y Harry Potter.

De esta forma, si deseas adquirir tenis fuera de lo común con tus personajes favoritos como Baby Yoda, no dudes en consultar las creaciones de esta marca.