Niega desorganización en registro de ancianos

El delegado de Bienestar Social en Durango, Édgar Morales, negó que el registro de los adultos mayores de 60 años de edad haya fallado; sin embargo, reconoció que una gran cantidad de personas no lo han realizado, por lo que explicó que realizar dicho trámite facilitaría la atención así como el agendar la segunda dosis que requiere la vacuna Pfizer-BioNTech en un plazo no mayor a 42 días después de la primera dosis.

En su visita de supervisión a los 13 módulos que se designaron para aplicar la dosis anti-COVID en Lerdo, el delegado aseguró que se aplicarán las vacunas hasta en los domicilios de los adultos mayores que así lo hayan manifestado en su registro, ya sea que por alguna enfermedad o condición física no puedan salir de casa.

"Esa es otra ruta que se va a atender directamente en los domicilios, en esta misma etapa, la estrategia es acabar con los domicilios completos, por eso es que esta vacuna es para Lerdo y vamos a atender a toda la gente", recalcó.

El delegado recordó que son 13 mil 650 las dosis que se aplicarán en Lerdo, noveno municipio que se atienden en la entidad y el más grande en población que se ha atendido. Dijo que se han aplicado más de 38 mil dosis de diversas farmacéuticas tanto a adultos mayores como a personal de la salud, sobretodo a los de primera línea de batalla.

Explicó que al momento no se sabe cuál es el siguiente municipio donde se aplicará la vacuna, ya que depende del número de biológicos que se tendrían disponibles para la entidad.

"No tenemos al momento (la información), depende de la proveeduría. Nuestro país tiene en suelo mexicano otras vacunas que ya está orientadas a Durango, no está totalmente confirmado, no se va avanzar un dato porque si hubiera una variación, se crearía confusión entre la ciudadanía", dijo Morales, por lo que pidió estar pendientes de las páginas oficiales.

En cuanto a la mecánica para evitar aglomeraciones, el delegado dijo que se puede ofrecer desde sillas, toldos, agua y hablar con ellos, pues mencionó que la campaña no es solo de los gobiernos, sino también de la población.

"La clave es que la población nos ayude al orden y a que participe en el momento que les toca, sobre todo pedimos no confundirse porque la vacuna aunque se aplique, de todos modos hay que continuar con las medidas de sana distancia", concluyó.