Prohibidos, eventos masivos: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, indicó que los eventos masivos continúan prohibidos en la entidad. Aclaró que la reapertura del Territorio Santos Modelo es una actividad de prueba.

"Si vemos que la gente no se comporta y que no hay manera de controlar una afluencia de 8 mil, 10 mil espectadores, entonces ya no sigue el juego. La próxima ya no le vamos a buscar ruido ahí", dijo el gobernador.

"Es un partido del programa piloto. Es decir, el Gobierno del Estado junto con el Municipio de Torreón realiza este programa. Vamos a ver cómo nos va el domingo y cómo nos va en los contagios esa semana", agregó.

El mandatario indicó que la reactivación económica seguirá su marcha, pero con regulación. Se podrán reducir horarios o aforo, pero no se optará por el cierre total.

En el caso de los estadios de Monclova y Saltillo, Riquelme indicó que no se han solicitado permisos de apertura.

En La Laguna se aprobó la reapertura del estadio, en la región Carbonífera se liberaron las actividades deportivas y en la región Sureste se abrieron las áreas infantiles al aire libre.

Sin embargo, los eventos masivos están prohibidos. Respecto a la Semana Santa y los eventos como la representación del Vía Crucis y Procesión del Silencio serán analizados en los próximos días.

Riquelme adelantó que analizan la realización virtual de estos eventos religiosos. "En próximos días definiremos qué se hace y qué no se hace en la Semana Santa. En el municipio de Torreón es donde más acude gente, y estamos viendo que sea por la vía virtual. En los próximos días platicaremos con la Iglesia católica", puntualizó.