Reforma eléctrica no impactará contratos con Torreón: Lara Galván

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, señaló que pese a la eventual aprobación de la reforma eléctrica en el Senado, no se tendrán de forma inicial impactos retroactivos en los contratos que se tienen en el tema eléctrico; no obstante, lamentó que los legisladores mantengan su intención de dar paso a dicha iniciativa presidencial pese a que representa un perjuicio ambiental y financiero para el país.

"Esa contrareforma o esa reforma que está ahorita en el Senado de la República genera una situación muy particular, echando abajo parte de la reforma energética del sexenio pasado, en ese sentido van a cambiar distintas modalidades de generación de energías renovables por parte de particulares, el Municipio como es de todos sabido tiene algunos contratos, pero pues esos contratos se tendrán que atender de manera pertinente, en forma y en la cantidad en las cuales se obligaron a suministrar la energía eléctrica, no es retroactiva".

Admitió que diversas voces de gobierno y la sociedad civil preparan diversos medio de impugnación, por lo que habrá que esperar al conflicto legal que se derive de la aprobación de la reforma de parte de los integrantes del Senado, además recordó el contexto en el que se presenta la reforma, especialmente en el tema ambiental y de uso de energías renovables que suponía una mayor inversión privada en todo Coahuila.

"Seguramente va haber medios de impugnación, no quiero entrar en dilema pero bueno, la verdad de las cosas todo el mundo está marchando hacia el uso de energías renovables y aquí pareciera que lo que buscamos es encarecer y es limitar la generación de ese tipo de energías, me parece una contraposición y me parece que vamos en contra también de los protocolos y los tratados que el propio México tiene suscritos y tiene vigentes".

Dijo que previo a la presentación en el poder legislativo, la reforma eléctrica fue detenida "por varios meses", por lo que queda en claro que se tiene una resistencia de diversas voces de al sociedad en esa propuesta, además hecha por López Obrador y aprovechando la mayoría de morena en ambas cámaras.

"La forma en la que la habían propuesto de inicio no prosperó legalmente, a través de los medios de defensa que interpusieron particulares, pues ya no le vieron que iba avanzar esa propuesta y lo que tuvieron que hacer es torcerle la mano al legislativo", lamentó.

