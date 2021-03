Julión Álvarez habla por primera vez a detalle de sus problemas legales

El 6 de marzo de 2020, Julión Álvarez ofreció un concierto espectacular en el Coliseo Centenario de Torreón ante un lleno total. Al terminar el show se fue a dormir contento por haber complacido a los laguneros sin imaginar que sería uno de los últimos que daría debido a la pandemia de COVID-19.

El llamado "Rey de la taquilla" tuvo un encuentro virtual con la prensa nacional en donde El Siglo de Torreón estuvo presente y justo el artista mencionó que recuerda con melancolía dicha fecha en la Comarca Lagunera porque desde entonces no ha podido dar un concierto presencial, fue claro en decir que él no volverá a darlos hasta que haya vuelto la normalidad.

"Me da nostalgia y agüite recordar esa presentación, pero también son cosas que a uno le sirven para poder valorar y emocionarnos con más ganas. No nos arrepentimos de lo que vivimos en estos años de carrera porque fue muy bonito recibir muestras de cariño cada fin de semana y lograr llenos totales.

"Ahora que fuimos al Auditorio Telmex de Guadalajara (En donde ofrecerá un concierto virtual este domingo a las 20:30 horas) a hacer el montaje, da tristeza ver todos esos lugares vacios y comprender también que hay muchas personas que se quedaron sin trabajo por esta pausa a los conciertos, sin embargo, tenemos que ser positivos y luchar por recuperar el ambiente de la música y el espectáculo que forman parte de la cultura de México", comentó.

Portando una playera negra y un saco a cuadros en tono azul, el chiapaneco dijo sobre dicho recital que lo hará de manera gratuita para todos sus fans a través de la página de Facebook, Los Pasos de Julión, comenzará a las 8:30 de la noche el día de mañana.

"Es un concierto por mis 14 años de carrera. Vamos a presentar temas de los recientes y vamos a complacer con unas seis u ocho canciones a nuestro público que esté viendo el show. La idea es celebrar juntos", comentó entusiasmado.

En 2017, Julio Álvarez fue señalado como prestanombres del narco. Desde entonces ha tenido limitaciones en su vida personal y profesional, como no contar con redes sociales oficiales ni tener música en plataformas digitales. En la charla, contó que su mayor reto ha sido mantenerse en el gusto del público a pesar de tales restricciones.

"Seguir y mantenernos en el gusto de la gente ha sido complicado, pero ahí vamos. De 2017 a la fecha es competir sin armas, sin herramientas y con muchas limitaciones. Además, considero que fans, medios de comunicación o amigos pensaron que vivieron engañados por una supuesta persona doble cara".

En ese sentido, el intérprete de Te hubieras ido antes manifestó que de igual manera ha sufrido tras ver cómo su familia se ha visto afectada e incluso discriminada por la situación que él está viviendo.

"Tengo dos niñas chiquititas que no sé qué venga para ellas, el ser rechazadas o criticadas por ser las hijas de…, como me tienen ahorita, un testaferro, alguien señalado por el gobierno de Estados Unidos .

"Ya me tocó vivir a mí la cuestión de discriminación en más de una ocasión, una de ellas la recuerdo perfectamente. Llego a un lugar donde acostumbro ir a cenar con mi señora que estaba embarazada; llego, pido, no me sirven y me acerco… me hablan y me dicen que tienen instrucciones de que no puedo estar aquí", dijo el cantante y agregó que en esa ocasión no los dejaron cenar provocando que su esposa soltara en llanto.

Por vez primera, Julión dio a conocer los motivos que generaron los señalamientos hechos por las autoridades del vecino país del norte. Reveló que tiempo atrás quería invertir en un complejo habitacional, pero no logró un acuerdo con quienes serían sus socios; se retiró del proyecto sin saber que su nombre quedaría vinculado. Espera que el caso tenga un fallo a su favor.

"En su momento no lo platiqué porque los licenciados me decían que no hable. El caer en una lista como en la que yo me encuentro (Unidad de Inteligencia Financiera en México, y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos) son cosas que desgraciadamente uno desconoce. Yo empiezo a crecer mis números, me empieza a ir mejor y empiezo a querer diversificar, lo invertí en ranchos, en tierras.

"Una de esas inversiones fue en desarrollar un fraccionamiento. En ese yo le entro en sociedad con otras personas para poder edificarlo. Se compra el terreno, yo invierto para urbanizar y desarrollar con la intención de, en dos años, ganarnos una cantidad, como todos, queriendo hacer un negocio".

Según contó Julión en la charla virtual, el terreno había pertenecido a una inmobiliaria vinculada con varias familias en el pasado.

"Yo tengo las inversiones con base a salidas de mi empresa artística donde se generaron los centavos, de ahí capitalizó la inmobiliaria con la que urbanicé ese proyecto, no pasó más de un año y tengo diferencias con el socio en el 2013, a pesar de eso llegamos a un acuerdo".

El intérprete añadió que al realizar sus cuentas se dio cuenta que le iría mejor dando sus conciertos en relación a las ganancias que recuperaría a corto plaza, es por eso que decide salirse y ante un notario participó en una asamblea con el fin hacer el ajuste de socios.

"Se firma un adeudo, en 2015 me empiezan a pagar y el seguimiento de dinero que traía desde los dueños anteriores del terreno en el que se desarrolló ese fraccionamiento, me afectó porque ya había pagos e ingresos a mis cuentas.

"Así de fácil está relacionarse, lo comentó públicamente porque es un ejemplo de cómo puede uno caer, enredarse o ser parte de estas listas, que no es nada fácil poder salir; y todo por querer diversificar en cuestión económica y negocios".

Por otro lado, el artista nacido el 11 de abril de 1983 se sinceró y dijo que no le gusta el mote de "El rey de la taquilla".

"Nunca me ha gustado ese apodo. El que me consideren de esa manera, es un compromiso muy fuerte por el hecho de que hay ciclos, hay modas, hay nuevas generaciones y nuevos artistas que vienen empujando y abarcando los espacios del artista que en su momento disfruto, entonces al decirme "Rey de la taquilla" lo siento como un compromiso fuerte".

Por último, mencionó que tiene varios duetos en puerta, uno de ellos con los oriundos de San Pedro, Coahuila, Poncho e Imanol Quezada. "Bendito Dios tengo muchas colaboraciones. Ya hice una canción con Invasores de Nuevo León, los amigos de Firme nos buscaron y Los Dos Carnales también. Hace unos días platique con la Banda MS, veremos qué pasa".