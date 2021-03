Sorprende 'El Jaguar' en la Plaza Mayor

El cantante, Sa´ul "El Jaguar" Alarcón llegó ayer a Torreón para ofrecer un concierto presencial en un restaurante bar de la localidad.

Durante el medio día, visitó la Plaza Mayor. Atendió a varias fans que rapidamente lo reconocieron y aprovecharon para la selfie, además ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón y hastá cantó unas estrofas del tema Evidencias.

"Torreón es una tierra que aprecio mucho, tengo muchos amigos en estas tierras. Me da mucho gusto de darmi primer concierto presencial ", coment´ó.

En ese sentido, el oriundo de Delicias, Chihuahua comentó que se encontraba emocionado de volver a ver a sus fans en vivo y no a través de la redes sociales.

"Me siento bien contento por volver a hacer lo que me gusta. En abril empiezo una gira por Estados Unidos; les cuento que aproveché para grabar un disco con banda que pronto saldrá", externó.

Alarcón expresó que el año pasadó lanzó un materia discográfico con el que rinde tributo al fallecido Javier Solís.

"Es un álbum con éxitos de Solís. A la gente le gustó pese a que la promoción se vio afectada por la contingencia", contó el nominado a los Grammy Latinos.

Tras su participación en la serie Sin miedo a la verdad, Sául comentó que por ahora no tiene planes de volver a la actuación. "Lo que sí les puedo adelantar es que me están solicitando para un tema de una telenovela, pero no hemos cerrado; cuando ya sepamos bien todo les estaremos dando la información", dijo.

Sobre cómo le afectó la pandemia a nivel personal y profesional, Alarcón dijo que le ha sido bastante difícil sobrellevarla. "Ha sido algo muy duro. Todos pensamos que duraríamos unos meses así, y se cumpió el año.

"La hemos pasado muy mal, desde uno como artista hasta las personas que trabajan en los eventos; lo que queremos es que la vacuna se distribuya más rápido para que poco a poco todo vuelva a la normalidad", expresó.

Saúl comentó que tras realizar la prueba de sonido en el lugar donde cantaría se iría a comer unas gorditas.

"Me encantan las gorditas de La Laguna rellenas de diversos guisos, al ratito me comeré unas", puntualizó.