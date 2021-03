Las Águilas quieren la cima del torneo

- Las Águilas del América buscarán hoy por la noche los tres puntos ante el campeón León. La victoria en el Azteca pondría a los pupilos de Santiago Solari de manera momentánea en el liderato del Guardianes 2021, esperando lo que haga mañana el Cruz Azul ante los Pumas.

En contraste, León tratará de reaccionar, pues se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación con apenas siete unidades.

El equipo del Santiago Solari viene de derrotar a Pachuca y Xolos en fila por marcador de 2-0 -en ambos cotejos- y se encuentran como sublíder con 19 puntos fruto de una serie de seis encuentros sin perder (salvo el juego ante Atlas en el que fueron sancionados, por una falta administrativa, que les otorgó su única derrota en los siete cotejos anteriores).

No obstante, las Águilas han podido superar los escollos que se han presentado en la actual campaña y con un futbol pragmático han logrado convertirse en uno de los conjuntos más equilibrados del certamen con 12 anotaciones alcanzados por solo 7 (3 sin jugar) en contra, materializándose en ambos rubros (ataque y defensa) como el quinto mejor de la competición.

Del otro lado de la cancha el campeón del balompié azteca, los Esmeraldas de León, sufren una "campeonitis" progresiva en la que el buen futbol que desplegaron el año pasado se ha ido diluyendo gradualmente, pues llegan con una pésima racha en la que han sido derrotados en cuatro de los últimos 5 choques.

Con todo, el cuadro de "Nacho" Ambriz aún tiene esperanzas de clasificar a la fase final ya que, todavía tienen un juego pendiente de la jornada 3 ante Monterrey y podrían recomponer el camino si vencen a los Cremas y a Rayados (ambos como visitantes) para enseguida recibir a Necaxa, lo que supondría un empujón anímico para un conjunto que ha demostrado que puede ser el mejor del país.

Sin embargo, León debe arreglar su endeble defensa que ha recibido 11 goles (4 en patio ajeno) y su insulso ataque, el cual solamente suma 6 tantos (1 de ellos fuera de casa), por lo que la misión inmediata para La Fiera se resume en controlar el balón en media cancha para evitar recibir goles y ser contundentes frente al marco contrario.

Un ingrediente extra es que las huestes de Ambriz Espinoza no pierden en el Azteca desde el Clausura 2018, cuando con goles del colombiano, Mateus Uribe, los de Coapa vencieron por 2-0.

ROGER ESTÁ CONTENTO

Contento por la nueva oportunidad, Roger Martínez aseguró que no se ha visto fuera del América, ni siquiera en sus peores momentos o con Miguel Herrera en el banquillo.

El colombiano, con dos goles en el Guardianes 2021, agradeció a Santiago Solari, quien sustituyó al "Piojo", por regresarle la confianza y el ánimo.

"Cuando se cambia de cuerpo técnico hay oportunidad para todos los jugadores. Es muy exigente en el sentido de la competencia interna, en entrenamientos y partidos, es algo que se necesita en el equipo", dijo el delantero, previo al duelo de hoy.

"El futbolista debe estar preparado siempre, trabajando y seguir, sin importar lo que se diga afuera. Mi cabeza ha estado en el club", añadió, contento por la seguridad que le ha dado Solari. "Si mucha gente me quería a un lado [del equipo], fue por cosas que se dijeron que no eran ciertas. Nunca le puse atención a eso. Me dediqué a trabajar, porque sabía que iba a llegar".

19 PUNTOS suma el América en el segundo lugar, mientras que León tiene 7 en el penúltimo puesto.