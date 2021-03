Con Solari América recuperó la esencia ganadora: Roger Martínez.

El cambio de entrenador —Santiago Solari por Miguel Herrera— cayó bien para el Club América y Roger Martínez.

El colombiano aseguró que la llegada del estratega argentino benefició su desempeño, encontró regularidad y se reconcilió con el gol, por lo que su cosecha de minutos ha aumentado con la camiseta de las Águilas.

"Cuando se cambia de cuerpo técnico, hay oportunidad para todos los jugadores. Es muy exigente en el sentido de la competencia interna, en entrenamientos y partidos, es algo que se necesita en el equipo", dijo el delantero, vía videoconferencia.

Martínez acumula 268 minutos en el Guardianes 2021, más de la mitad que tuvo durante todo el torneo anterior, con dos goles, el doble de los que marcó en todo el 2020. A pesar de los roces entre la directiva —revelados por el mismo presidente deportivo, Santiago Baños—, el cafetero aseguró que nunca ha pensado dejar Coapa.

"El futbolista debe siempre estar preparado, trabajado y seguir, sin importan lo que se diga afuera. Mi cabeza ha estado en el club", añadió, contento por la seguridad que le ha dado Solari.

"Si mucha gente me quería por un lado [del equipo], fue por cosas que se dijeron que no eran ciertas. Nunca le puse atención a eso. Me dediqué a trabajar, porque sabía que iba a llegarme la oportunidad, como sucede ahora".

Desde que se fue "Piojo" Herrera, el América recuperó la esencia ganadora, se ha mantenido perfecto en el Estadio Azteca y dentro de los primero lugares en la tabla de clasificación.

En la competencia interna mencionada, Martínez ha buscado convertirse en el referente en el ataque para las Águilas, que este sábado por la noche enfrentan al León.