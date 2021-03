Violencia sexual, el 'punto débil' de los youtubers mexicanos

En el mundo de los youtubers, en especial en el de los youtubers mexicanos, no todo es la "buena onda", los viajes, el relajo y la diversión, en los últimos años se han dado a conocer diversos casos que revelan que el acoso y el abuso sexual han sido una constante en este gremio que poco a poco está saliendo a la luz.

La última denuncia que involucra a la plataforma se hizo pública el 3 de marzo, cuando Yoseline Hoffman, mejor conocida por su usuario de YouTube YosStop, fue señalada por el delito de pornografía infantil, por reproducir y almacenar el video en el que Ariana S., siendo menor de edad, fue violada por varios jóvenes durante una fiesta.

Dicho clip fue tema de conversación durante uno de los videos de Hoffman, donde en su momento juzgó a la joven diciendo que se había hecho famosa porque "en una peda se dejó meter una botella de Möet, o sea champagne, por la vagina".

Al respecto Yoseline dijo sentirse tranquila pues está segura de no haber cometido ningún delito.

"Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mí, pero espero todo se aclare y se resuelva pronto", escribió Hoffman en redes sociales.

En 2019, la youtuber Caeli publicó un video en donde explicó que, en un viaje al extranjero, fue invitada por unos amigos a una fiesta, donde le quisieron hacer tomar una bebida adulterada para abusar de ella. No quiso revelar el nombre del youtuber pero comentó que era poderoso.

"Pensé en fijarme si la botellita hacia crack... pero no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto algo, me da mucho coraje", contó mientras lloraba.

Violencia sexual, acoso o explotación son algunos de los temas recurrentes que han denunciado varios youtubers en sus canales, tal fue el caso de los integrantes de la plataforma Badabun, en donde Alex Flores, Kim Shantal, Daniela Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro denunciaron que existía, además, homofobia.

Werevertumorro es otro influencer que subió a sus redes un video en donde simulaba el abuso a una mujer; con duración de 30 segundos se ve como si una estuviera abriendo los ojos, entonces aparece el youtuber desnudo y moviéndose, y como si fuese una broma dijo: "A la madre, sigo pedo, ¿tú también?".

Luisito Comunica también ha sido señalado, luego de que la tuitera @danivati acusó que abusó de ella.

El influencer tomó el tema de manera sarcástica y sus seguidores acusaron a la chica de difamación. También fue acusado de machista cuando subió una foto mostrando el trasero de su novia, con el texto: "Tus nalguitas serán mías". Luego subió un video donde dijo: "La neta es que el propósito de este juego es ponerte peda para al rato abusar de ti".

En 2017 otro grupo de famosos youtubers: Lucas Castel, Gonzalo Fonseca, Yao Cabrera y Fabricio Lemus fueron denunciados por abusar sexualmente de una chica; los hechos quedaron grabados en un video, en el que se ve que se encuentran tomando mientras abusaban de la mujer.

Recientemente fue Nath Campos quien publicó un video en donde narra su historia de abuso sexual por parte de su entonces amigo y colega de trabajo, Ricardo Gónzalez, mejor conocido como Rix, quien tras la acusación mostró la cara y se disculpó.

Tras las revelaciones de Nath otra youtuber alzó la voz: Ixpanea acusó que otro youtuber, Yayo Gutiérrez, la grabó durante una videollamada y la guardó para "masturbarse".

"Yo no sé si ahorita que ya salió todo a la luz por miedo él dijo ‘voy a borrar todo’ pero no sé cuánto tiempo más estuvo, sólo sé que no lo borró y es lo que me da mucha rabia porque yo todavía lo creí en el momento y me pudo haber expuesto él de una manera increíble y yo ni en cuenta y creyéndole ", dijo Ixpanea en entrevista con EL UNIVERSAL.

A raíz de estas dos denuncias otra youtuber llamada Diana Estrada también aprovechó para unirse a las denuncias y acusó a ‘un grupo de youtubers", de quienes no quiso revelar el nombre de haberla violado.

"Sentí que no estaba sola, que no era la única y tenía que hablar", explica.

Según relató, ella despertó después de asistir a una fiesta organizada por YouTube sin recordar lo que había sucedido el día anterior pero con un fuerte dolor en la vagina, la cual tenía desgarrada; cuando fue al doctor le dijeron que era probable que varias personas hubieran abusado sexualmente de ella.

"Hasta la fecha en redes sociales digo 'no pasa nada, ya lo superé', y de cierta forma sí pero el hecho de sentirme culpable es algo que no puedo quitármelo del todo", comparte.

El pasado 25 de febrero Rix fue detenido por la Fiscalía General de Justicia como presunto culpable del delito de violación equiparada. Al momento se encuentra en el reclusorio oriente y de ser encontrado culpable podría pasar de ocho a 14 años en prisión.