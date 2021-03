Cepillín se deja ver junto al 'Rey Grupero' tras cirugía de emergencia

Cepillín reapareció tras ser internado de emergencia y ser sometido a una intervención quirúrgica el pasado lunes.

El artista se dejó ver nuevamente en una fotografía junto a Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero”, quien se sumó a la lista de celebridades que contribuyeron al apoyo financiero del tratamiento a Cepillín.

Además de dar a conocer la instantánea junto al famoso payaso, el creador de contenido documentó en su cuenta de Instagram cómo logró vender una caricatura con el rostro del “payasito de la televisión”.

“Hoy es un día increíble, hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo Cepillín”, escribió el “Rey Grupero”, “lo pude ver y eso me llena de alegría ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín y a toda la banda sigamos apoyando a esta estrella”, añadió.

En el video que compartió el “youtuber”, Cepillín aparece en recuperación luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica en la columna vertebral el pasado fin de semana.

“Aquí estoy con ‘Rey Grupero’, mi gran amigo. Tus fans nos están ayudando demasiado, te quiero mucho y lo agradezco”, dijo el cómico ante el gesto del generador de contenido. A lo que el “Rey Grupero” simplemente respondió con admiración y aseguró que Cepillín es uno de los grandes ídolos de su infancia.

En el mundo de la farándula múltiples personalidades mostraron su apoyo al comediante y a su familia, como la actrices Angélica Vale y Aracely Arámbula.