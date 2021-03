Chef Benito arremete contra MasterChef por 'burlarse de discapacitados'

A horas de llegar el final de MasterChef México, el Chef Benito Molina, quien renunció al proyecto en esta última temporada, arremetió contra el programa tras publicar TikTok de los finalistas.

En un video de la plataforma, el cual también fue compartido en las demás redes sociales del show, aparecen los tres finalistas recreando la popular escena de la telenovela 'María del Barrio', donde Itatí Cantoral interpreta a 'Soraya Montenegro' y quien le grita a Alicia, '¡Maldita lisiada!'.

El Chef reprobó que los concursantes 'se mofaran' de una persona en sillas de ruedas, asegurando que rompen los valores y misión del mismo programa de MasterChef.

"¿En que momento sucedió esto? Un programa que logró entusiasmar a las familias mexicanas, al rededor de la cocina cada domingo. Ahora hace Tik Toks llamándole: “Maldita lisiada. ” A una persona que aparenta estar en silla de ruedas. No entiendo nada, por favor no me etiqueten", escribió mediante Twitter.