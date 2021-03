Christian Nodal y Los Plebes del Rancho estrenan tema 2 Veces

Christian Nodal y la banda sinaloense Los Plebes del Rancho lanzaron finalmente su esperada colaboración de nombre 2 Veces.

El estreno llegó acompañado de un video musical donde se puede ver a los intérpretes entonar la letra compuesta por Horacio Palencia en distintas locaciones, entre las que destacan paisajes desérticos.

Dicho metraje ya se encuentra entre los diez más vistos en la plataforma de YouTube.

“Cuando yo te besaba como a nadie en este mundo me entregaba y está claro que mi amor no lo mereces y pa’ mi mala suerte me está doliendo perderte. Es mejor que te vayas porque no se le hace daño a quien te ama”, cantan Nodal y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Además de este dueto, Nodal adelantó a través de su cuenta de Twitter que el próximo 2 de abril publicará una colaboración con Andry.

2 de abril sale la rolita con andry ‍♂️ — Nodal (@elnodal) February 26, 2021