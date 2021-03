Aprueban regreso de afición al TSM

Finalmente fue autorizado el regreso de la afición a los juegos de local del Santos Laguna, medida que se tomó por votación de mayoría en sesión extraordinaria del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna ayer por la tarde. El acuerdo entrará en efecto desde el próximo domingo cuando se reciba a los Rayos del Necaxa.

Autoridades estatales, municipales, representantes de corporaciones de seguridad, de la sociedad civil e iniciativa privada se reunieron ayer en el Centro de Convenciones para discutir y dar luz verde al regreso del público al estadio Corona, no sin antes definir diversos protocolos para evitar mayores contagios y situaciones de riesgo para la población.

Dentro de los principales acuerdos destacaron el permitir un 40 por ciento del aforo total del estadio, es decir, unos 12 mil 450 aficionados sentados en pareja y con espacios de tres butacas canceladas, además de que se revisará que exista un uso adecuado de cubrebocas. También se restringirá el acceso a los menores de cinco años y se instalarán filtros de revisión sanitaria en los accesos del Territorio Santos Modelo (TSM).

Las autoridades dejaron en claro que tampoco se permitirá la instalación de vendedores ambulantes en los alrededores del complejo deportivo del Santos Laguna, además de que no habrá grupos de animación o porras como tal, de acuerdo a los protocolos que ha marcado la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Entre otras medidas se permitirá la compra de alimentos y bebidas (también alcohólicas) para ser consumidas solamente en la butaca, así como de instalar divisiones para que exista una sola entrada y una sola salida en los sanitarios, mismos que serán acondicionados y señalizados para que los asistentes sepan las acciones permitidas y las restringidas.

Cuestionado ante posibles contagios a causa de la reapertura al público del estadio Corona, el coordinador del Subcomité Técnico de La Laguna y secretario de Comunicación e Imagen del Gobierno de Coahuila, Fernando Gutiérrez, afirmó que la apertura se da en un contexto de una baja en niveles de contagios, hospitalizaciones y defunciones en la región y todo el estado, además de que los protocolos fueron definidos de manera "estricta" para evitar mayores complicaciones en el tema sanitario.

"Nosotros estamos trabajando en protocolos estrictos, esperamos la colaboración de los ciudadanos y del comportamiento que tenga en el estadio, esperemos que no sea una situación que pudiera llevar a un brote en los próximos días, estamos confiados en que dándoles seguimiento a los protocolos teniendo una vigilancia estricta con la conciencia ciudadana vamos a tener un buen desarrollo".

PERMITIRÁN ACCESO A ADULTOS MAYORES

Pese a que aún no se cuenta con una fecha para que lleguen y sean aplicadas vacunas contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años, el Subcomité de Salud de La Laguna determinó no restringir el paso de este grupo poblacional a los juegos del Santos Laguna, no obstante, señalaron que se tiene una "recomendación" de que eviten asistir.

"Es un paso importante el que damos a partir del domingo y yo espero que todos podamos comportarnos de manera que esto pueda seguir desarrollándose de manera normal", afirmó Fernando Gutiérrez.