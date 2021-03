Se destapan aspirantes de Morena en Lerdo a diputaciones locales

Simpatizantes del Morena en Lerdo dieron a conocer públicamente sus deseos de contender en el actual proceso electoral 2020-2021 como candidatos a diputados locales.

José Jacobo Femat, Alfredo Goytia y Jesús Quezada manifestaron sus deseos de ser candidatos a diputados locales representando a su partido. "Los que participamos en Morena tenemos como objetivo contribuir en un cambio profundo por el país, que se ha denominado el cambio verdadero por la cuarta transformación de la República, que tiene como objeto construir un modelo de desarrollo distinto al que hemos tenido en los últimos 40 años, que ha llevado al país a una serie de situaciones complicadas de violencia, de injusticia, de corrupción, de impunidad, que han colocado a la sociedad en una situación bastante difícil", explicó Jacobo Femat.

Los aspirantes consideran necesario que la llamada Cuarta Transformación debe permanecer más allá de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

"Hay condiciones, la gente pide que debemos avanzar más allá en los alcances de una nueva legalidad, eso implica representantes sociales que tengan la experiencia y la capacidad para promover leyes acorde a las demandas del pueblo", expuso.

Alfredo Goytia comentó que la inquietud como aspirante a candidato a diputado local por el distrito 13 nació "porque somos un grupo de personas, maestros, ingenieros, gente común de Lerdo, francamente nos hemos sentido abandonados por los actuales servidores públicos, que vienen a gobernar, la propuesta que si nos dan la confianza, trabajar para ellos. Estar constantemente con la gente".

Por su parte, Jesús Jacobo, dijo que no hay problemas al interior del partido, "a veces no coincidimos, las táctica para alcanzar un objetivo no son similares, genera dificultad para entendernos, pero no tenemos mayores problemas".