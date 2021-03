Aficionados regresarán al estadio este domingo

Con un aforo para 12 mil 470 aficionados, las autoridades del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, integrado por dependencias estatales y municipales, aprobaron el retorno de público al Territorio Santos Modelo este domingo.

Luego de un año de suspensión por la pandemia, el estadio de futbol recibirá un 40 por ciento de su capacidad, bajo protocolos sanitarios supervisados por los diferentes niveles de inspección del Gobierno estatal y municipal.

La decisión fue tomada luego de que varios sectores empresariales pidieran reflexionar la reapertura del estadio, no solo porque en las zonas urbanas de La Laguna no ha iniciado el proceso de vacunación de adultos mayores, sino porque el número de contagios y ocupación hospitalaria puede variar de un día para otro si no se actúa con prudencia.

Anoche salieron a la venta los boletos para el duelo del próximo domingo entre Santos Laguna y Rayos del Necaxa, aunque el club ha sido muy hermético en dar a conocer sus pruebas piloto y protocolos internos.

Para el juego del próximo domingo además habrá operativos para evitar la instalación de vendedores ambulantes en los alrededores del TSM, aunque sí estará disponible la venta de alimentos y bebidas alcohólicas dentro del estadio.

Se informó que el próximo lunes habrá una evaluación posterior para analizar posibles ajustes en la realización de futuros juegos deportivos, así como de eventos similares en la Comarca Lagunera.