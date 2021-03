Dulce María vive un amor inexplicable

Dulce María había sentido amor a su familia, a sus amigos o a parejas sentimentales, pero nunca imaginó lo que percibiría cuando debutara como madre. "Es un amor inexplicable", dice la actriz y cantante a unos meses de haber recibido a su pequeña María Paula.

La exintegrante de RBD y Jeans charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su rol como madre y de la salida del tema Nunca, que forma parte de su próximo disco de estudio que llevará por título Origen.

"Dul", como le dicen sus fanáticos, comentó que su vida cambió por completo tras volverse mamá y aunque reveló que se encuentra fatigada porque casi no duerme por estar al pendiente de María Paula, aceptó que cualquier sacrificio vale la pena con tal de que su heredera, producto de su relación con Francisco Álvarez, esté bien.

"Cada que veo a mi bebita siento algo maravilloso, me ilumina los días. Les confieso que estoy cansada porque me despierto cada dos o tres horas durante las noches para darle de comer, pero en verdad que la veo y pienso 'en qué momento estaba en mi panza, creció de la nada y hoy es un ser humano'. Este es un amor inexplicable, que no conocía; es muy distinto a todos los amores que puedes tener", comentó.

Pese a que celebra ser madre, la artista nacida un 6 de diciembre comentó que por ahora descarta "encargar la parejita" ya que el proceso de la maternidad lo calificó de difícil y delicado, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

"Estar embarazada en tiempos de pandemia fue horrible y muy duro. De por sí estar embarazada es estar en riesgo y con la contingencia ha sido peor porque uno se vuelve de alto riesgo y en mi caso no podía ver a nadie.

"Pienso que el embarazo está muy romantizado y la verdad es que el proceso no es así. Siempre solo se habla lo bonito del embarazo, pero no se cuenta todo lo que pasamos para poder ser madres. Considero que es difícil, pero insisto ya cuando uno ve a su hijo en sus brazos, sabes que todo valió la pena", dijo.

Dulce María de igual manera se encuentra feliz porque hacer unos días lanzó el sencillo Nunca, el cual se ha posicionado de los primeros sitios de popularidad, algo que la cantante agradeció durante la charla telefónica.

"Es una melodía que escribí hace 11 años con un gran amigo que falleció, Balta Hinojosa. Espero que donde se encuentre vea que por fin salió esta melodía que forma parte de Origen, disco que estará lleno de canciones intimas personales que están fuera de cualquier moda o expectativa".

Confesó la artista que la melodía está llena de desamor y nostalgia, nada que ver a como se encuentra hoy en día ya que derrocha felicidad en todo instante.

"Cuando la compuse apenas me había recuperado de una decepción amorosa. Nunca habla de cuando te lastiman tanto que lo único que te queda es un gran dolor, nada que ver con lo que vivo ahora porque estoy enamorada de mi bebe y formando mi familia; pero si, cuando la compuse yo estaba un poco mal y buen tomé la decisión de sacar esta rola porque era importante que los fans conocieran diversas etapas mías y con ello seguir fomentando esa conexión que tenemos".

Según indicó Dulce María, el material discográfico completo lo publicará antes de que llegue el verano, su deseo es sacarlo en formato físico.

"La producción tiene temas míos, el que da el título a la placa -Origen- es esperanzador, un poco ad hoc a lo que estamos viviendo porque habla de nuestros orígenes, de que hay que valorar el amor, la tierra, la naturaleza.

"Les platico que este disco está listo desde hace dos años, pero se cruzó la pandemia y la verdad es que quiero hacer algo grande y bonito para presentarlo, es por eso que desde el año anterior he estado sacando rolas poco a poco".

En cuanto a su faceta de actriz, "Dul" manifestó que pronto se le verá en la película Como anillo al dedo, comedia fílmica que rodó precisamente un mes antes de que contrajera nupcias en su vida real a finales de 2019.

"Fue muy divertido porque la película llegó en el momento que yo estaba en preparación de mi boda, así que me identificaba en muchas cosas con el personaje, la verdad es que me divertí bastante.Este trabajo es la ópera prima de Alejandro Ricaño, aborda la historia de de una chica a punto de casarse con un productor de cine, interponiéndose en el camino un actor en decadencia". En cuanto al reencuentro de RBD que se dio hacer unos meses, Dulce María lamentó no haber podido figurar en el show virtual que dio el grupo. "Yo no podía hacer ese concierto porque apenas me habia aliviado; no sé si ellos tengan planes de reunirse de nuevo".

Repertorio

Algunos éxitos de Dulce María son Inevitable Lo que ves no es lo que soy No sé llorar Ya no O lo haces tú o lo hago yo Lágrimas