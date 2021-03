Natti, orgullosa de sus 'bebés'

- Natti Natasha está orgullosa de sus "dos bebés".

La cantante dominicana lanzó ayer el tema Las nenas con Farina, Cazzu y La Duraca, mientras que está por convertirse en mamá de su primer bebé.

"Quiero trabajar más también para romper ese estigma de que las mujeres que están embarazadas en el entretenimiento no pueden", dijo Natti Natasha el miércoles en una entrevista con The Associated Press.

"Nada de eso, eso no debería pasar", agregó.

Para la intérprete, que espera el nacimiento de su bebé en mayo, Las nenas tiene un mensaje de unión femenina muy apropiado para marzo, el Mes de la Historia de la Mujer.

"Esta primera colaboración de cuatro mujeres en el género urbano, unidas, nunca se había visto y poder llevar esa bandera para hacer que este tipo de cosas pasen siento que me llena muchísimo", expresó. "Hay un mensaje muy chulo (lindo) detrás y muy importante y es que todas somos una. Siento que ese mensaje es necesario repetirlo y decirlo para que se vuelva también algo normal y no que vean raro que cuatro muchachas por fin se unieron en un tema", agregó. La canción es de perreo y "jangueo" (fiesta) y su respectivo video tiene un ambiente casero en el que muchas chicas bailan con minishorts.

En las tomas se ve que las colaboradoras se divirtieron mucho durante la filmación en Miami, con risas que parecen auténticas, casi tomadas por una cámara escondida. Cazzu demuestra sus habilidades parándose de manos con un traje de conejo.

Las cuatro comenzaron a trabajar en la canción a distancia a finales del año pasado. Farina mandó su contribución desde Colombia, Cazu desde Argentina y La Duraca desde Puerto Rico., pero lograron producir un tema que se siente fluido y acoplado.

"Cada una tuvo su espacio para expresarse como quería", dijo Natti.