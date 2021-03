Esperan 61 inversiones para Coahuila

El Gobierno estatal espera que este año lleguen a Coahuila 61 inversiones de industrias extranjeras, que generarán más fuentes de empleo.

En Ciudad Frontera, Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía del Estado, visitó cuatro empresas diferentes que están en una expansión que se traducirá en más contratación de mano de obra.

Entrevistado en la fábrica de autopartes HFI, el funcionario estatal explicó que acudió a esta a invitación de los industriales, que le mostraron la ampliación que hace dos años y medio habían proyectado.

Dijo que aún falta la instalación de la maquinaria de producción y que dentro de un corto tiempo será inaugurada el área, que generará más de 500 nuevos empleos directos.

HFI tiene planeadas más inversiones a futuro, independientes a esta expansión que próximamente será inaugurada, sostuvo Guerra Pérez.

Agregó que también estuvo en la fábrica de tubos Conduit, que igualmente tiene un proyecto de inversión para expandir la planta y aumentar la producción. Recorrió dos empresas más que del mismo modo proyectan crecer.

Declaró que no podía revelar el número de nuevos empleos que generará dicha empresa, ni las dos restantes, cuyos nombres no reveló, porque existen acuerdos de confidencialidad entre el Gobierno y los inversionistas. Sostuvo que la Secretaría de Economía está en pláticas con 61 grupos de inversionistas que están muy interesados en instalar industrias en Coahuila. No reveló los giros de las compañías, los nombres o las regiones en las que levantarían sus factorías.

Señaló que en la región Centro hay algunas interesadas, y afirmó que la mayoría se interesaron por instalarse en Ciudad Frontera.

