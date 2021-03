El Corona volverá a recibir aficionados este domingo

Tras un poco más de un año de ausencia, los seguidores de Santos Laguna volverán al Corona. El próximo domingo ante los Rayos del Necaxa, alrededor de 12 mil butacas estarán disponibles, para recibir a los aficionados, en una nueva normalidad en la Liga MX.

Y es que tras recibir el visto bueno de las autoridades, el club albiverde abrirá sus puertas al 40 por ciento de su capacidad, en medio de exigentes protocolos que serán supervisados por las autoridades municipales y estatales, así como del balompié nacional.

Los boletos comenzaron a venderse desde anoche en línea, con varias restricciones, como el de comprarlos en números pares. En caso de ser cuatro ó seis, deberán ser familiares y tendrán que comprobarlos mediante documentación oficial.

La mayoría de los abonados, fueron los primeros en tener acceso a las entradas para el duelo ante los hidrocálidos, correspondiente a la décima jornada del Torneo Guardianes 2021.

SE RESISTEN

En una encuesta realizada en el portal de El Siglo de Torreón, donde se cuestionaba a los lectores, si asistirían a la reapertura del Estadio Corona, en el duelo Santos contra Necaxa, el 71.88 por ciento respondió de manera tajante que no.

El 25 por ciento de los votantes se inclinó que sí, mientras que al 3.12 % no le interesó, en una clara tendencia por cuidarse todavía de los contagios del COVID-19, a pesar de realizarse en un lugar abierto, pero que representa la máxima concentración de personas en un año, en medio de la pandemia.

Acuerdos y protocolos para los espectadores