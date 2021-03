Renuncian 8 miembros del Comité Directivo del PAN Gómez Palacio

Los 8 integrantes del Comité Directivo Municipal del PAN decidieron renunciar a sus puestos al interior del instituto político por desacuerdos con el presidente local de este partido, Mario Ibáñez.

Dirigieron un oficio a la presidenta estatal del PAN, Verónica Pérez Herrera, y al secretario general, José Luis Rocha Medina, para solicitar la renuncia con carácter irrevocable a sus cargos al interior del mismo argumentando lo siguiente y según el oficio que mandaron:

Toma de decisiones unilaterales arrebatadas del presidente del Comité directivo municipal de Gómez Palacio, Mario Alberto Ibáñez Delgado, en relación a los nombramientos de coordinadores de campaña para la próxima elección, sin consultar y dar vista al Comité.

Otro motivo que argumentan es que no se les informó de los recursos que el Comité Directivo Estatal de Durango ha entregado al presidente en su periodo ni tampoco su uso y destino, ya que al solicitarlo, comentan, que no se les ha entregado información sobre los mismos y tampoco les ha entregado lo correspondiente a los ingresos y egresos en todo lo que va de la administración.

No informa, dicen, respecto al uso y destino de las cuotas partidistas pagadas por los militantes que son funcionarios públicos de designación y elección (en este último caso les quitan el 8% del sueldo como cuota) y señalan además que falta la palabra empeñada en campaña porque como presidente se comprometió con el panismo y con el Comité Directivo Municipal a no aspirar a cargos o puestos públicos mientras fuera presidente asegurando además que trabajaría para que dichas posiciones fueran para militantes del pan acuerdo que no cumplió.

"Queremos dejar claro que nosotros seguimos con nuestra militancia al interior de Acción Nacional y respetamos las decisiones que se han tomado y vamos a trabajar por la Alianza Va Por México. Nuestro desacuerdo no es con las designaciones sino con las decisiones de Mario Ibáñez y sus decisiones unilaterales", dijo el regidor panista Francisco Bueno.

Bueno, quien es uno de los que renunció, dijo que los nombramientos que hizo Ibañez son ilegales porque dichos puestos que él hizo no existen ni en reglamentos ni los estatutos.

"Trató de hacer un comité alterno, por ejemplo, había un tesorero y el nombró un coordinador de fiscalización, el Comité tenía un secretario de elecciones y nombró un coordinador electoral, había un secretario de vinculación social y nombró un coordinador de acción social y así. La molestia es que además nos enteramos todos por redes sociales", acotó Bueno.