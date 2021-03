Dulce María asegura que se malinterpretaron sus dichos sobre RBD

Luego de que hace días Dulce María diera una entrevista en la que reveló que sus compañeros de RBD le dejaron de hablar tras dar a conocer que no participaría en su reencuentro, se pronunció hace unas horas sobre sus declaraciones y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas.

La cantante y actriz se pronunció en un Instagram Live donde arremetió en contra de la prensa a la que acusó de querer generar polémica y odio entre sus seguidores.

“No crean todo lo que escuchan y todo lo que sacan en la prensa porque tú dices una cosa y desgraciadamente siempre se sale de contexto (…), siempre descontextualizan todo lo que se dice y quieren generar justamente polémica y odio entre ustedes y entre nosotros”, reveló Dulce María.

Y es que la artista de 35 años aclaró que la verdadera razón por la que no participó en la reunión de la banda fue porque estaba embarazada y no por que sus compañeros le dejaran de hablar tras comunicarles que no los acompañaría.

“Yo no participé en el live porque me dejaron de hablar. No, eso no es verdad, se entendió todo mal. No, no, yo no participé por mi embarazo, por la maternidad. Lo que dije fue que de un mensaje que mandé de lo último no me contestaron y ya no hablé más de eso con ellos, pero en ningún momento es para que piensen mal. Al contrario. Yo a todos les tengo un cariño y respeto por todo lo que hemos vivido”, destacó.

Live @DulceMaria habla de sus compañeros de rbd y lo que ocurrió con el live del tributo (1/2) pic.twitter.com/HTNh9NAovr — RBD Vzla (@rbd_vzla) March 4, 2021

La aclaración llega después de que Dulce concediera una entrevista al programa De primera mano, en la que confesó que no estaba arrepentida de no haber estado en el concierto de la agrupación.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar y les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo; entonces de ahí la verdad es que no he podido hablar con esta cercanía”, expresó el pasado lunes.