Niegan autoridades 'ola de robos' en Torreón

El jefe de la Policía de Torreón, Primo García, negó hoy jueves que exista una ola de robos y asaltos en la ciudad, sin embargo, admitió que los últimos casos que se han presentado sí han generado una vigilancia de mayor intensidad.

Señaló que dentro de las estadísticas de la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal se ha identificado al sector Centro como el de mayor incidencia delictiva, aunque han reforzado ya los patrullajes en otros puntos del municipio.

"No como tal (ola de robos), no, no es algo que nos alarme, sin embargo nos ocupa y nos preocupa, estamos intensificado la vigilancia en coordinación con los tres órdenes de gobierno... Que nos reporten de inmediato cualquier incidencia que surja en sus negocios para poder nosotros acudir y apoyarlos en caso de que sea necesario", pidió García a los propietarios de comercios.

Recordó que los operativos en Torreón se hacen en conjunto con las autoridades estatales y federales, por lo que pidió la confianza de la ciudadanía en ese aspecto.

"Tenemos un operativo especial junto con Fiscalía, Policía Civil, SEDENA y Guardia Nacional".

Por su parte, el alcalde Sergio Lara recordó que Torreón se encuentra en una zona metropolitana en la que viven alrededor de millón y medio de personas, por lo que resulta "inevitable" que existan delitos, no obstante señaló que se trabaja para evitar que las cifras delictivas suban en ciertos periodos.

"Se presentan delitos, eso también resulta inevitable hasta cierto punto, pero también lo importante es que esa tendencia delictiva se mantenga y se baje, por otra parte que haya las detenciones necesarias para que la gente que anda haciendo actos delictivos sepa que va haber consecuencias... Torreón es una ciudad segura, si bien es cierto y como lo mencioné hace algunos días, se presentan delitos, también es cierto que hay detenciones, también es cierto que no hay impunidad", afirmó Lara Galván.

Cabe recordar en las últimas semanas han trascendido algunos atracos en diversos puntos de la ciudad, algunos con lujo de violencia, especialmente en comercios y tiendas de conveniencia.

