Chef Adrián Herrera no es como lo pintan

Pareciera que es un hombre de pocas palabras e incluso hay quienes dicen temerle, sin embargo, con el chef, Adrián Herrera, aplica muy bien la frase, “El león no es como lo pintan”.

El juez de MasterChef México se ha mostrado enérgico en cada emisión de “La cocina más famosa de México” a la hora de hacer sus comentarios sobre los platillos de los participantes y eso ha generado que el público tenga una percepción errónea de él.

"Sacan tanta tontería de mí, yo soy amable, no soy de otra manera; aunque les aclaro que si me hacen enojar, pues saldrá un aparte oscura , pero si eso no ocurre para qué andar haciéndole al malo cuando lo soy", dijo al respecto en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, Herrera lamentó vía telefónica que en los últimos meses el programa recibiera ataques de "haters", cuando se ha hecho, "un gran trabajo a lo largo de esta temporada ".

"Hubo ruido sucio, sensacionalista y de mal gusto. No me quedó claro por qué ciertos ataques de algunos medios 'pasquines', sin embargo, voy a hablar al respecto en una columna escrita que tengo", dijo.

Herrera se siente muy emocionado de la llegada de la gran final de MasterChef, que tendrá lugar este viernes 5 de marzo a las 19:30 horas por Azteca uno.

"Fue una temporada llena de retos, sobre todo por la pandemia. Tuvimos muchos detalles de higiene y seguridad, pero qué bueno porque nos tuvimos que adaptar a la situación y a las circunstancias. Nadie se contagió de COVID-19, así que imagínense el nivel de prevención que tuvimos".

Desde su hogar, Adrián consideró que esta octava entrega de MasterChef destacó por la fuerza que tomó en las redes sociales.

"El programa en sí mostró mucha similitud con otras temporadas, lo que cambió es que esta vez ha logrado bastantes reacciones en Facebook, Instagram, TikTok o Twitter; ahí estuvo la gran diferencia".

Sobre los participantes de Coahuila, Nicolás González (Torreón) y Mercedes Pedroza (Monclova), Adrián comentó que pese a que quedaron eliminados, él seguirá en contacto con ambos.

"Con ellos tengo un proyecto para que cocinen en mi restaurante de Monterrey, nos hablamos de manera continua, son muy talentosos".

Durante la charla, el chef externó que actualmente labora con él, Ángela Aranda, quien concurso, por Torreón, en la edición 2018 de MasterChef México.

"Angelita esta toda una 'femme fatale', está trabajando mucho. Ella trae un proyecto interesante que después dará a conocer y por lo pronto prepara una nueva carta de postres para mi restaurante que es El Paso del Norte".

Sobre la posibilidad de hacer MasterChef Celebrity (El mismo programa, pero con participantes famosos), Adrián Herrera dijo que desconoce tal proyecto.

"También he escuchado rumores al respecto. Luego salen indicios, pero quién sabe si salga o no. No se ha comentado nada oficial".

Por último, el Chef Adrian no dudó en decir que en estados como Nuevo León o Coahuila los alimentos preparados a la parrilla son los que mandan.

"Que no quepa duda de eso; ahora, en Coahuila en particular hay un ímpetu muy arraigado en lo que se refiere a carnitas asadas y otros alimentos hechos en el asador", puntualizó.