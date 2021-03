Marisol González se quedó con anillo de Saúl 'El Canelo' Álvarez

Como se sabe, la conductora lagunera Marisol González vivió un torrido romance con Saúl "El Canelo" Álvarez hace varios años.

Su relación duró poco más de 12 meses. Era tanto el amor que "El Canelo" le dio un anillo de compromiso a la también actriz.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Marisol comentó que no le regresó la joya al boxeador porque no se la pidió y porque sabia que no se la aceptaría.

"La verdad sí guardo puros recuerdos muy bonitos de él, pero creo que no era el momento… Nunca me aceptó de regreso (anillo de compromiso) ahí lo debe de tener mi mamá, ya ni recuerdo, fue hace mucho", externó Marisol a Mara Patricia.

González le contó a Castañada que ambos eran muy celosos y confesó que en ese tiempo ella era posesiva y a veces inmadura.

De igual manera sostuvo que cuando ella lo conoció ni siquiera sintió la diferencia de edades que había entre ellos.

"Cuando tú platicabas con él, jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro… Siempre me voy a expresar todo positivo de él porque la parte que a mí me tocó de él siempre fue una persona muy noble, admirable, una gran persona", aseguró.

Actualmente, Marisol González está casada con el futbolista Rafael Márquez Lugo.