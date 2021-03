Lagunero Carlos Ramos ofrecerá hoy su repertorio musical vía streaming

A lo largo de 54 años, el pianista lagunero Carlos Ramos se siente satisfecho con lo que ha logrado.

"Me siento bendecido por el cariño de la gente. No he tenido pleitos nunca ni malas caras y es que cuando uno hace las cosas con buena intención y respeto, pues se cosechan cosas positivas", dijo en entrevista.

Ramos se prepara para ofrecer hoy un concierto virtual junto al dueto Bacalar TRC, a las 19:00 horas por la página de Facebook de El Teatro Isauro Martínez.

"Estoy muy contento por haber recibido la invitación del teatro. Ahi estaremos tocando con Bacalar TRC.

"En mi caso, ofreceré música popular contemporánea con tintes de jazz, tanto de autores mexicanos como de extranjeros", comentó en entrevista con El Siglo de Torreón.

El músico gomezpalatino reveló que padeció COVID-19. Desea que los laguneros se sigan cuidando para que no contraigan coronavirus.

"Fue una experiencia muy complicada que no se la deseo a nadie. Afortunadamente me repuse y ahora andamos con todo", aseguró.

Por otro lado, Bacalar TRC es una agrupación versátil fundada en el año 2016 por Elio Vázquez (Multi-instrumentista y Cantante) y Sandy Lira (Cantante).

Cursando diferentes ingenierías, Elio y Sandy coinciden en la misma Universidad gracias a presentaciones y concursos en los que fueron procurados.

Consiguiendo una muy buena amistad y una increíble conexión deciden formar Bacalar, partiendo de la idea de llevar música a bares, restaurantes y eventos privados en la Comarca Lagunera.