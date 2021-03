Incumplen padres con citatorios de Pronnif

Al menos seis padres y madres del mismo número de menores de entre 14 y 17 años de edad que se detectaron en reuniones y eventos masivos como parte del Operativo Cero Tolerancia que se realiza en La Laguna para contener los contagios de COVID-19 no han atendido el citatorio que les envió la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) de Coahuila.

Lo anterior como parte del convenio-compromiso de Buenos Cuidados y Atenciones y del taller de Adolescentes que se imparte a papás, hijos e hijas en los Centros de Atención e Integración Familiar (CAIF) y que también está ligado a la crianza positiva. De igual manera la Pronnif da seguimiento a través de un carnet de citas mensual para verificar que las personas involucradas asistan y que los menores se encuentren estudiando. También se analizan problemas de conducta y si se detecta consumo de alcohol, se envía a los adolescentes al Centro de Integración Juvenil (CIJ) para su atención.

Edna Eloísa Marentes Díaz, subprocuradora en esta región, recordó que desde que se integraron al Subcomité Técnico de Salud de La Laguna se han emitido 40 citatorios con la intención de aplicar el protocolo de actuación. "Pero ahorita tengo seis (casos) que no han acudido, se les emitió ya un segundo citatorio para que se presenten; nosotros tenemos que emitir tres citatorios y si no se acude, nosotros ya enviamos al personal para que procedan a traerlos para acá y poder llevar a cabo este convenio. Para nosotros es importante hacerles atender sobre todo la situación de la pandemia que estamos viviendo, además de que no son horas adecuadas para que ellos (los adolescentes) estén fuera, luego nos topamos con padres que ni siquiera sabían que (sus hijos) estaban en esas fiestas", apuntó. En el caso de los niños, niñas y adolescentes que se detectan en fiestas masivas y que están acompañados por sus familiares, a estos últimos se les exhorta a que se retiren y dispersen el evento. Marentes indicó que una vez que la procuraduría identifica la presencia de menores de edad en situaciones extraordinarias, al día siguiente se cita a los padres y madres de familia y se les realiza dicho convenio de "Buen cuidado" con el propósito de hacer conciencia.

40 CITATORIOS ha emitido la Pronnif a padres de familia tras detectar a menores en fiestas masivas.

Festejos con menores

Operativo Cero Tolerancia *A finales del pasado mes de enero, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que la Pronnif se integraría a las reuniones del Subcomité Técnico de Salud en la región Lagunera. *La integración se da tras los festejos masivos registrados en los que se convocó a menores de edad para consumir alcohol y escandalizar pese a los riesgos sanitarios que existen por la pandemia del COVID-19. *Las reuniones suelen desarrollarse los fines de semana y muchas de ellas se convocan por redes sociales.