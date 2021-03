Espinoza y Acosta tendrán actividad en Bulgaria

- El taekwondo mexicano estará en Sofía, Bulgaria, donde enfrentará su primer evento internacional después de prácticamente un año de no tener actividad competitiva por la pandemia mundial del COVID-19.

En esta ocasión, se trasladaron al viejo continente, las taekwondoínes aztecas María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta, así como el entrenador nacional, Alfonso Victoria.

Las deportistas participarán el fin de semana en el Abierto de Sofía, con categoría G-1 (10 puntos al ránking mundial y olímpico), y donde la finalidad es que tengan fogueo de cara a la evaluación interna en la categoría de más de 67 kilogramos.

María Espinoza mencionó sentirse emocionada para volver a competir tras un año de no poder hacerlo.

"Me siento muy bien, emocionada por regresar a las competencias, y también con la curiosidad de cómo me voy a sentir después de un año sin competir, y donde tuve una preparación completamente diferente a lo que estaba acostumbrada. Habrá muchas rivales y sobre todo europeas, y va a estar llena la parte de gráficas porque en ese continente no han tenido su clasificatorio de Juegos Olímpicos. Así que me encuentro lista para enfrentar este Abierto", expresó.

El equipo mexicano estará bajo un estricto protocolo a su llegada al país sede donde se celebrará el evento internacional.

"Tuvimos que presentar 72 horas antes de la salida una prueba negativa de PCR, y llegando al hotel harán otra prueba del covid-19, y de ahí solo saldremos para el pesaje y la competencia", dijo Alfonso Victoria.