Presentan documental de Ozzy Osbourne

El estreno del documental biográfico de Ozzy Osbourne llegó, "Las nueve vidas de Ozzy", y con ello, el ídolo del metal ha dicho ser "el hombre más afortunado del mundo", dada l vida que ha podido llevar, y seguir vivo para contarlo. Se señaló a sí mismo "muy dichoso" gracias a su audiencia, quienes siempre han respaldado su trayectoria.

El intérprete conocido como "El príncipe de las tinieblas" dejará ver en este nuevo material distintas etapas de su vida; por un lado su papel como Ozzy, el músico que forjó el camino del metal para llevarlo a donde se encuentra el día de hoy; mientras que, por otro lado, el espectador será capaz de conocer a John Michael Osbourne (su nombre de nacimiento) y cómo esta dualidad lo ha llevado a cometer actos de los cuales se siente orgulloso, como la vida que llevó y las experiencias que pasó, aunado a los días que desearía borrar de la historia, como admitió recientemente en una entrevista con la revista GQ, donde declaró sobre lo único que realmente lo ha hecho arrepentirse, hablando de haberle sido infiel a su esposa, Sharon Osbourne.

Dentro del documental, también se encontrarán declaraciones de algunos de sus amigos músicos y familiares, dejando entrever un tanto de la relación de estos con Osbourne, quienes han declarado en varias ocasiones la autenticidad en la personalidad del músico, sin pretensiones de dar una cara falsa.

Ozzy compartirá las memorias de sus 72 años de vida, y entre ellos, aseguran la caída del velo semitransparente que dividía a "la leyenda" y al hombre real, que lidia con la enfermedad de Párkinson, y cómo su esposa, Sharon, ha sido determinante para seguir adelante. El intérprete ha declarado abiertamente, que fue esta quien lo ha hecho sentir que hizo algo bien con su vida, por lo que es parte básica de la historia que se contará en el documental producido por Osbourne Media y Critical Content para A&E Network, que llegará a Latinoamérica el 15 de marzo.

HOMBRE ORDINARIO

Pese a la vida llena de excesos que el músico llevó, durante los últimos años ha mantenido un perfil bajo y familiar, sin embargo, nunca paró de de trabajar ni de adaptarse a los nuevos sonidos.

A finales del año 2020, Ozzy lanzó otro álbum de estudio, titulado "Ordinary Man", donde se le puede escuchar enérgico, con sus características letras que cuentan historias y llevan a los escuchas a sacudir su cabeza a través de melodías que, si bien se encuentran dentro del género del metal, mantienen una esencia dulce que permite disfrutas de la misma forma que pasaría con una canción de jazz.

En esta entrega, Osbourne decidió colaborar con tres intérpretes; la canción que dió paso al bautizo del álbum , "Ordinary Man" es una colaboración con el reconocido músico Elton John, quien ha sido un soporte para Ozzy durante la pandemia. Mientras que, por otro lado, tomando las riendas frente a la modernidad, colaboró con el músico Post Malone en "It's A Raid" y en "Take What You Want" con Travis Scott, y una vez más, con Malone.