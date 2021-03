Síndico Omar Castañeda exigió a auditor de Durango su renuncia 4 meses atrás

En octubre del año pasado el síndico municipal con licencia, Omar Castañeda, calificó como incompetente al auditor superior del Estado, Francisco Javier Guevara Morales, a quien exigió su renuncia porque en palabras de Castañeda "le pasó de noche" el presunto desvío, que aseguró está plenamente documentado de 500 millones de pesos, de la anterior Administración Municipal priista, y por el cual existen denuncias y carpetas de investigación abiertas ante instancias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, por citar algunas instancias.

El auditor Guevara Morales, fue electo por el Congreso del Estado el 29 de mayo del 2020 y el lunes pasado renunció según confirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la diputada por Morena, Sandra Amaya Rosales, quien mencionó que la renuncia del auditor fue aceptada: "Con mucho gusto".

Guevara fue acusado por sus trabajadores por no haberles pagado su quincena; también se investiga un subejercicio de 20 millones de pesos de pesos en su área y de haber vendido vehículos EASE sin licitación.

Tras su ruptura con los legisladores que lo cuestionaron, Guevara renunció.

"No nos equivocamos, el tiempo nos dio la razón, nosotros no nos quedamos callados ante actos de corrupción. En su momento cuestionamos la aparente ceguera del auditor y que cómo podía ser posible que siendo el titular de la EASE se negara, porque se negó a investigar el caso de Gómez Palacio donde se perdieron nada más y nada menos que 500 millones de pesos en la pasada administración, nosotros le exigimos a través de diferentes medios que si no podía renunciara", dijo Castañeda.

El también aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 02, con cabecera en Gómez Palacio, hizo comentarios favorables hacia la postura de los diputados de Morena que celebraron la salida de Guevara Morales.

Castañeda enfatizó que el hoy ex auditor estatal, en cambio, sí habría hecho observaciones a la actual Administración en el 2019, por 30 millones de pesos, que corresponde al préstamo que el Municipio tuvo que pedir (y que ya saldó) para poder cubrir las prestaciones de los trabajadores.

"Pues ni eso nos dejaron, había 27 millones en caja y únicamente a los proveedores se les debían 100 millones de pesos, entonces a todos los priistas que hoy critican y que tuvieron la oportunidad de haber hecho un cambio por Gómez Palacio, porque ya fueron gobierno, decirles que esos 500 millones de pesos que se perdieron en los bolsillos de alguien y que simplemente desaparecieron de la hacienda pública municipal representan casi 8 veces el dinero ejercido en Obra Pública en el último año de la pasada administración. Si ese dinero se hubiera aplicado correctamente Gómez Palacio sería otro y no tendría el rezago que hoy tiene", acotó.