Aislinn Derbez y Ryan Reynolds comparten pantalla en nuevo proyecto

Aislinn Derbez regresa a las pantallas a lado del actor de Hollywood, Ryan Reynolds, a través de un nuevo proyecto para la televisión.

Se trata del nuevo comercial de la marca de frituras Sabritas, con la que Aislinn destaca por ser la primera mujer desde hace diez años que comparte una campaña de la compañía.

El anuncio, que se lanzó la noche del martes, muestra a la actriz mexicana competir con el actor canadiense por la última bolsa de papas Sabritas.

En el avance ambos buscan acompañar su torta y sándwich con las clásicas botanas, además de que Derbez excava en sus recuerdos de la infancia para narrar cómo le gustaba comer su infaltable torta rellena de papas.

“Desde que era chica, me encantaba combinar mi sándwich o mi torta (a mí me gusta más la torta, la verdad) con unas Sabritas, es que, ¿a quién no le gusta la sensación de sentir y escuchar el crujido de las papas en cada bocado?”, se le escucha decir a Aislinn.