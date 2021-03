Erik Rubín cuenta su romance fugaz con Salma Hayek

Angélica Rivera, Thalía, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Salma Hayek forman parte de la lista de amores de Erik Rubín que anteceden a su esposa Andrea Legarreta.

En charla con el Escorpión Dorado, Rubín habló de los romances que vivió en su juventud, cuando formaba parte del exitoso grupo de Timbiriche.

Entre risas, el cantante desempolvó los recuerdos, y contó cómo se relacionó con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.

"Con la Pau empezamos a tener conexión pero ella tenía novio, yo me clavé muy cabrón, en el inter yo empecé a salir con la Guzmán porque no teníamos nada formal. Después la Ale quiso formalizar más y nos volvimos oficiales", relató.

Aunque estaba en una relación formal con Alejandra Guzmán, finalmente se decidió por "la chica dorada".

"No me quedó de otra más que decidirme y me decidí por Paulina... todo terminó con un par de bellísimas canciones", concluyó Erik, quien agregó que en el caso de Thalía, se enamoró mucho aunque en esa ocasión le rompieron el corazón.

Rubín también recordó que en los tiempos de La casa del amor (1993), su primer disco como solista, vivió un romance fugaz que atesora como un bonito recuerdo: Salma Hayek.

Aunque el cantante dudó en contar esto al Escorpión Dorado, aclaró que no se trató de un romance, sino de un amor de una noche.

"Una vez estaba en el estado marihuano, me cayó un biscochito muy famoso… además, fue un amorío muy bonito de realmente de una noche. Ella ni tenía compromiso ni yo tampoco. Salma increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver”, detalló el intérprete de Con todos menos conmigo.

Cuando ocurrió esto entre ambos, Salma buscaba abrirse paso en la industria de Hollywood.

Desde el 2009, Salma está casada con el empresario francés François-Henri Pinault.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sobre si Andrea Legarreta siente celos de estos amores del pasado de Erik, Rubín dijo que no, pues conoce su pasado y ambos mueren de risa cada vez que lo recuerdan.

"Platicamos nuestros desmadre, se muere de risa, sabe lo que fue para mí, sabe mi historia. No (es celosa), está padre disfrutar eso con ella porque es parte de mi pasado, pero ahí está", indicó el músico.

Actualmente disfruta de un matrimonio de 20 años junto a la conductora, con quien "conectó a otro nivel".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erik Rubin (@erikrubinoficial)