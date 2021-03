'The Magic' Alamo contra 'El Barretero' Beltrán un combate de 'candela pura'

Yomar “The Magic” Alamo, choca este viernes 5 de marzo frente al mexicano Jesús Alberto “El Barretero” Beltrán por el título Latino superligero WBO, estelarizando la cartelera que presenta All Star Boxing en el arranque de la temporada 2021 de Boxeo Telemundo desde el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida. Una batalla que Alamo califica como “candela pura” por la rivalidad deportiva entre ambas naciones.

“No se le quita el mérito a los mexicanos, que siempre que hay un mexicano y un boricua en el ring es candela pura como decimos en Puerto Rico”, señaló el campeón puertorriqueño.

Alamo (18-0-1 y 12 KO's) estará arriesgando su calidad de invicto frente a un Beltrán (17-3-2 y 10 KO's) que busca su primera victoria en territorio norteamericano.

Y por esa razón se espera mucho de este combate, “eso es algo normal, Puerto Rico contra México son peleas aguerridas, son peleas muy conocidas y la rivalidad siempre ha estado de nosotros contra los mexicanos”.

La victoria es la única opción para Yomar quien espera pronto una oportunidad de campeonato mundial, “es claro defender la WBO, el título es sumamente importante también para nosotros porque nos va a seguir abriendo las puertas para poder disputar el título mundial, que es lo que queremos”.

Con respeto al peso “arribamos ya a Kissimmee, Florida, allá en Puerto Rico cuando nos trepamos en la báscula estábamos en 139.5 (libras), llegamos súper bien y nos sentimos súper bien para este compromiso”.

A lo largo de varias semanas ha podido estudiar al “Barretero” Beltrán, “he notado que es el típico boxeador mexicano, aguerrido, viene a hacer frente, le gusta pelear, coloca bien sus manos voladas, pero como todo, nos hemos preparado muy bien, nos hemos preparado al cien, para mí todas las peleas son importantes, yo no menosprecio al rival, creo que tiene la oportunidad como todos, me he preparado súper, llevamos diez semanas de intenso entrenamiento, estamos enfocados en la victoria y así será, vamos a salir airosos”.

Aunque no podo pelear a puerta cerrada, Alamo festeja que el público pueda estar presente este viernes en la pelea, “no tuve la oportunidad de pelear en burbujas, sin público, se va a sentir la misma adrenalina que sentí en los combates anteriores, representa mucho tener a mi gente de Puerto Rico que están acá en Kissimmee radicando y de Puerto Rico como tal, de mi isla, viene bastante gente también a ver el combate, siempre hay mexicanos apoyando al rival, eso hace el evento mucho más atractivo, más emocionante, me parece súper bien que ya haiga público”.