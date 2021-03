¿Cuál es la polémica entre Giovani dos Santos y Miguel Herrera?

Este martes tomaron fuerza las declaraciones de Miguel Herrera en contra de Giovani dos Santos al asegurar que la carrera del futbolista ha estado marcada por el “me duele”.

Durante su reciente participación en un foro que fue compartido a través del canal de Youtube de Master Muñoz, el extécnico del Club América respondió a los cuestionamientos sobre el por qué había decidido sacar a “Gio” del partido de octavos de final de México contra Holanda en la Copa del Mundo Brasil 2014, luego de que éste anotara “el mejor gol de toda su carrera” al minuto 47 del encuentro, a lo que el “Piojo” respondió:

“Me dijo que tenía muy caliente los pies, que se le estaban quemando y que no aguantaba las ampollas (...) En ese partido hubo dos momentos de refresco porque la temperatura estaba por 40 grados. Cuando nosotros nos paramos para ese momento, veo que llegan dos tres y se empiezan a echar agua en los zapatos, en lugar de tomarse el agua, se lo echaban en los zapatos. Entonces, yo veo a Giovani y le digo ‘¿qué tienes?’, me dice ‘me están quemando los pies’, le digo ‘bueno, pues échate agua’, me dice ‘traigo unas ampollas y no las aguanto’, le digo ‘bueno pues, ¿cuánto tiempo vas a dar más?, dice ‘no sé ahorita te aviso porque ya no aguanto’; entonces, Giovani, es Giovani ca… a los cinco minutos mi pidió su cambio”, relató el entonces entrenador de la Selección Mexicana.

Horas después de que las declaraciones de Herrera fueran tema tendencia en redes sociales, el delantero compartió su propia versión.

“En toda la historia siempre hay dos versiones, y esta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014:

Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar.

Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banda para pedir el cambio, las imágenes hablan por sí solas.

Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo para estar los 90 minutos con mi selección”, publicó en sus redes.

Giovani decidió hablar sobre este punto, sin embargo, no fue la única revelación que hizo su exdirector técnico en las Águilas, quien aseguró que cuando él tomó las riendas del Tricolor había una crisis, y al momento de tener su primera reunión con él, Dos Santos llegó una hora tarde a la cita; además de que, al traerlo al América, se lesiona.

“No lo tengo que explicar, su carrera es así. Y se lesiona y ‘me duele; y es ‘me duele’ y de ahí no lo sacas”.