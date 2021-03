Terremoto de 6 grados sacude a Grecia central; hay tres heridos

Tres personas resultaron heridas, una de ellas gravemente herida, debido a la caída de ladrillos y otros escombros de edificios, mientras otras seis fueron rescatadas de edificios donde hubo derrumbamientos.

En las localidades de Mesojori, de 551 habitantes, y Damasi, con mil 380 vecinos, que están situadas en el epicentro del sismo, decenas de edificios se derrumbaron y muchos más sufrieron daños, además de haberse registrado deslizamientos de tierra en la región.

Según el instituto geodésico de Atenas, el epicentro del terremoto ocurrido a las 12:16 hora local (10.16 GMT) se situó 16 kilómetros al sur de la localidad de Elasona, en el distrito de Lárisa, y a una profundidad focal de 8,5 kilómetros.

El temblor duró alrededor de 15 segundos.

"Estaba en la calle y, de repente, la tierra comenzó moverse. Todos nos mirábamos y nos preguntábamos, ¿cuando parará?", contó a la televisión pública griega una periodista de su emisora local.

Minutos más tarde comenzaron a producirse varias réplicas con magnitudes entre 4,2 y 5,1 en la escala de Richter.

El presidente de la región de Grecia central, Konstantinos Agorastós , pidió la evacuación inmediata de todos los edificios públicos y colegios como medida de precaución.

Las calles y plazas de Lárisa, Tríkala y Karditsa se han llenado de gente después de que las autoridades pidieran a los vecinos que no entraran en los edificios en un par de horas como previsión ante posibles fuertes réplicas, lo que ha provocado embotellamientos en las principales vías de la ciudad, donde, además, hay una fuerte carga viral de COVID-19.

El terremoto llegó a sentirse con fuerza en Atenas, la capital del país, situada casi 400 kilómetros al sur del epicentro, además de en países vecinos como Macedonia del Norte, Kosovo y Montenegro, a varios cientos de kilómetros al norte del suceso.

An earthquake of magnitude 6.3 in central Greece sends people rushing out of homes and office buildings into the streets. There are no immediate reports of injuries pic.twitter.com/qVNBqZAP4N