Protestan choferes en Gómez Palacio

Más de 150 camiones y tráileres fueron colocados en doble y triple fila en el periférico de Gómez Palacio como medida de protesta de los choferes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) ante lo que consideran abusos constantes por parte de tránsitos municipales y además se quejan de que les imponen el uso de una grúa en específico que es 400 % más cara y no tiene concesión. A la par, también se sumaron a la protesta a nivel nacional por el aumento del combustible y la inseguridad en las carreteras.

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, atendió a una comisión de AMOTAC en la sala de Cabildo y escuchó los señalamientos.

Mientras tanto, César Quiñones Loredo, subdelegado en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango de la AMOTAC informó en el periférico, frente a la Expo Feria, que acudieron alrededor de 300 transportistas a esta protesta.

La comitiva que acudió a la presidencia fue liderada por el delegado estatal, Saúl López; el delegado de sindicatos, además de dos secretarios; para exponer el problema directamente a las autoridades municipales pues aseguran que los agentes de Tránsito de Gómez Palacio los han estado hostigando continuamente y dicen que les piden dinero pero en cambio dejan circular a otras líneas.

Manifestaron que los tránsitos les dicen que andan mal y los transportistas aceptaron que algunos de ellos sí andan, no obstante, aseguraron que hay choferes de vehículos otras empresas que circulan a altas velocidades, con alguna de las faltas que a ellos les argumentan como motivo de infracción o extorsión y a ellos no los no los sancionan por lo que consideran que también es muy focalizado el hostigamiento.

"Están abusando mucho, entonces ya hemos ido a platicar con las autoridades, es decir, con los encargados y se calma poquito pero la semana pasada fue el acabose porque nuestros choferes van por los carriles de alta velocidad y los paran para infraccionar y si van por los de baja, también hacen lo mismo. Queremos ver realmente qué es lo que traen ellos contra nosotros y que nos expliquen porque sí andan bravos...Esa es la palabra", dijo Quiñones.

IMPONEN GRÚAS

Otro señalamiento que hicieron los choferes al Municipio es que piden también que dejen de darle todos los accidentes a las Grúas GP SA. De C.V. que además cobran excesivamente los servicios pues argumentan que se cobra alrededor de 3,500 pesos mientras que lo normal no pasa de mil o 1,200 pesos y esto les afecta debido al pago que tienen que realizar. Saúl López dijo que existe una imposición con esas grúas pese a que cobran más de un 400% más caro.

"Todas las grúas deben de exhibir el tabulario que avala el Gobierno del Estado de Durango, que es el que asegura cuánto se cobra por acarreo y por corralón", dijo.

Explicó que dichas grúas tienen sus permisos en orden y las placas que les avalan pero Grúas GP no cuenta con los permisos y opera de manera ilegal, "pero por alguna razón la Dirección de Tránsito se las impone a cualquier usuario sin tener la concesión, hay costos elevados en un 400% además de que la persona es libre de contratar la grúa de su preferencia y el Cabildo dice que no tienen convenio con Grúas GP. ¿Por qué no traer otras grúas que cobran más barato? en el caso de nuestros camiones nos cobran un servicio al corralón en 400 o 500 pesos cuando no los dejan en la calle y ni siquiera cuentan con las grúas necesarias para dar el servicio pero a fuerza las imponen", acotó López.

APOYAN PARO NACIONAL

Adicionalmente, los transportistas se unieron a un paro a nivel nacional por órdenes del líder nacional de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, pues se manifiestan por las alzas en el combustible así como las casetas de peaje y la seguridad en las carreteras. Aseguran que han sido ya muchos operadores asesinados en el sur de la república y debido a eso se solidarizan con la demanda. En la Comarca Lagunera son unos 500 transportistas agremiados.

LOS ATIENDE ALCALDESA

La alcaldesa Marina Vitela atendió a la Comisión de AMOTAC en la sala de Cabildo de la presidencia municipal y manifestó tener conocimiento de dicho tema y ofreció plantear el asunto al gobernador José Rosas Aispuro, fijando su posición a favor de la legalidad y el derecho a trabajar de quienes cuentan con sus concesiones de transporte.

En la reunión estuvieron presentes los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Subdirección de Vialidad, quienes escucharon algunos señalamientos relacionados con el tema de los arrastres con grúa y los cobros que aplica la empresa contratada para tal función, así como también diversas quejas acerca de la actuación de los agentes de Tránsito. En respuesta, Vitela ofreció revisar las condiciones en que opera la empresa de grúas y demandar que se cumpla con lo que ofreció en los que toca a los servicios de arrastre, resguardo de unidades siniestradas y que haga públicas sus tarifas.

Por lo que se refiere a las quejas de presuntos abusos de parte de los agentes de Vialidad, la presidenta municipal y sus colaboradores manifestaron que mantienen una permanente lucha contra la corrupción, lo que ha derivado en decenas de bajas en la actual Administración, por lo que se seguirá revisando el proceder de los agentes y dando curso a las denuncias ciudadanas.

En atención al transporte de carga de tipo federal, se dio entrada a la propuesta de implementar un sistema de cobro inmediato de multas, a fin de evitar pérdida de tiempo a los choferes pero también para inhibir la aplicación de presuntas infracciones con afán de lograr un pago indebido a los tránsitos. La reunión concluyó con la oferta de celebrar un próximo encuentro con el objetivo de revisar avances, además de convenir que los transportistas podrían mantener su manifestación en el bulevar Ejército Mexicano, en apoyo a su dirigencia nacional y causas de índole federal, pero sin obstruir el tráfico ni causar disturbios.