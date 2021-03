Rompe Pemex con calificadora

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a inversionistas que, a partir del 4 de marzo de este año, la agencia estadounidense Fitch Ratings dejará de prestar sus servicios de calificación de valores a la empresa estatal, tanto a escala local como global.

Mediante un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la petrolera señaló que a partir de mañana dará por terminado el Contrato de Calificación de Valores entre Pemex y Fitch México.

Lo anterior obedece, de acuerdo con el comunicado, a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptados por la petrolera para hacer frente al complejo contexto económico actual.

Mencionó que esta decisión no significa obstáculo o riesgo para futuras emisiones de valores de la empresa, tomando en cuenta que seguirá contando con los servicios de calificaciones crediticias necesarias que exige el marco regulatorio, proporcionando certidumbre a los inversionistas.

Fitch tiene, hasta hoy, a Pemex con la calificación más castigada entre las agencias, con BB- y perspectiva estable. En esta evaluación, la petrolera está en la categoría de grado especulativo.

Moody's la tiene en una escala mejor, con BB, aunque con perspectiva negativa -también en grado especulativo-, mientras que Standard and Poor's es la que tiene mejor situada a la petrolera, con BBB y perspectiva negativa -pero en grado de inversión-.

Cuando Fitch bajó la calificación de Pemex, el 17 de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19, argumentó que la decisión fue resultado del deterioro del perfil crediticio de la compañía.

"El deterioro del perfil crediticio individual de Pemex es consecuencia de la elevada carga fiscal, el alto endeudamiento, el aumento en costos de producción por barril y las altas necesidades de inversión", detalló.

PESO CIERRA EN SU MEJOR NIVEL

El peso mexicano cerró este martes en su mejor nivel frente al dólar desde el 24 de febrero, a pesar de que Pemex informó que Fitch Ratings dejará de prestarle servicios de calificación de valores a partir de este jueves.

Citibanamex terminó vendiendo el dólar en 21.03 pesos, siete centavos menos que el lunes y fue su precio más bajo desde el miércoles de la semana pasada, cuando finalizó en 20.87 unidades. BBVA cerró ofreciendo la divisa en 20.85 pesos y Banorte en 20.95 unidades.

En operaciones al mayoreo, la paridad se ubica esta tarde en 20.60 pesos por dólar y significa también el mejor nivel de la moneda mexicana desde el 24 de febrero, cuando culminó en 20.36 unidades, muestran datos de la agencia Bloomberg.

Para Gabriela Siller, economista jefa de Banco Base, la decisión de la petrolera "es un error de política económica, pues daña la reputación de Pemex y del Gobierno", luego de que Fitch fuera de las calificadoras con mano más firme.

Desde su punto de vista, la decisión puede ser vista como "si no me quieres calificar bien, mejor no me califiques", lo que puede implicar para el mercado pérdida de confianza sobre Pemex, la cual todavía es evaluada por Moody's y Standard & Poor's.