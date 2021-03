Texas y Mississippi dejan los tapabocas

Greg Abbot, gobernador de Texas, Estados Unidos, emitió una orden ejecutiva que levanta el mandato del uso obligatorio de cubrebocas y permite la apertura de los negocios al 100 por ciento. Lo anterior, lo dio a conocer durante una reunión con la Cámara de Comercio de Lubbock.

"Con los avances médicos de las vacunas y los medicamentos terapéuticos con anticuerpos, Texas ahora tiene las herramientas para proteger a los texanos del virus. Ahora debemos hacer más para restaurar los medios de vida y la normalidad para los tejanos abriendo Texas al 100 por ciento", dijo el gobernador de Texas.

El mandatario también advirtió a la población que no se equivoquen, pues el COVID-19 no ha desaparecido. Explicó que a partir de las recuperaciones, las vacunas, la reducción de las hospitalizaciones y las prácticas seguras que los texanos están utilizando, los mandatos estatales ya no son necesarios.

"El anuncio de hoy no abandona las prácticas seguras que los texanos han dominado durante el año pasado. En cambio, es un recordatorio de que cada persona tiene un papel que desempeñar en su propia seguridad personal y la seguridad de los demás. Con esta orden ejecutiva, nos aseguramos de que todas las empresas y familias de Texas tengan la libertad de determinar su propio destino", indicó Greg Abbot.

Poco después del anuncio de Abbott, el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, anunció también que desde este mismo miércoles 3 se levantará la orden de llevar tapabocas en todos los condados de ese estado sureño, y las empresas podrán operar "con capacidad completa", sin ninguna restricción para garantizar la distancia social.

"Nuestras hospitalizaciones y números de casos se han desplomado, y la vacuna se está distribuyendo rápidamente. ¡Ha llegado el momento!", escribió Reeves, también republicano, al hacer el anuncio en su cuenta de Twitter.

Aunque en las últimas jornadas la media diaria de nuevos casos ha descendido notablemente en EUA, hasta situarse por debajo de los 70,000 diarios, frente a los cerca de 300,000 de comienzos de año, las autoridades siguen advirtiendo del peligro existente, especialmente debido a la aparición de nuevas cepas.

Vacunación

El presidente Joe Biden prometió que dispondrá vacunas para todos los adultos antes de finales de mayo:

*Biden dijo que el hecho de que haya ya tres vacunas anti-COVID autorizadas en EUA permite adelantar su promesa.

*Según el mandatario, están en el buen camino "para tener suficientes vacunas para todos los adultos a finales de mayo", y no a finales de julio, como pronosticó en febrero.

*Biden usará una ley pensada para tiempos de guerra con el objetivo de garantizar la producción masiva de vacunas.