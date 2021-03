Muere padre de Matías Almeyda por COVID-19

atías Almeyda, extécnico del Guadalajara y actual entrenador del San José Earthquakes de la MLS ha sufrido la pérdida de su señor padre, víctima del coronavirus. Oscar Almeyda perdió la batalla luego de permanecer internado por varios días en la ciudad de Azul, Argentina. La muerte fue confirmada por la señora Silvia Calcagno, la mamá del "Pelado", que también se encuentra internada víctima de la enfermedad.

La señora Calcagno, escribió un mensaje en su página de Facebook, dando a conocer la muerte de su esposo: "Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de Covid aquí pegado a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida".