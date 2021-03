'Perdí, pero gané el cariño de la gente'

Un pedazo de papel aluminio en un platillo de Ossobuco fue la causa principal por la que Mercedes Pedroza no logró llegar a la gran final de MasterChef México.

En entrevista con El Siglo de Torreón, "Meche" adjudicó a la "mala suerte", la razón por la que no pudo avanzar tras salir el pasado viernes.

"Por culpa de un papel aluminio en el tercer reto del pasado programa -Algo que no le gustó a los jueces- estuve a un pasito de la final. Ahora sí que lo veo como mala suerte, pero bueno caí en algo que no me gusta y es ese dicho que menciona que 'por algo pasan las cosas', no me gusta porque creo que uno lucha por sus cosas, pero en fin, ya pasó".

Pedroza comentó que pese a que no avanzó a la última emisión que tendrá lugar el 5 de marzo, se siente satisfecha con lo que logró.

"Estoy agradecida por el voto de confianza que me dieron en MasterChef. Me siento digna representante de Coahuila porque llegar a ser semifinalista no fue fácil, me siento bien, en verdad, además luego pasa que en estos programas han ganado más los que pierden que los que ganan.

"Agradezco el cariño y el apoyo de Coahuila y de toda la gente. Si bien no gané, me llevo como premio la aceptación de la gente; perdí, pero gan´é su cariño", dijo.

Mercedes tuvo problemas de salud durante su estadía en MasterChef México. En la charla contó qué fue lo que le ocurrió.

"Me sentí mal en un reto de pastas. En cuadro me vieron que traía el parpado y la boca chueca, entonces se detuvieron las grabaciones, me hicieron pruebas y resultó que traía cierta parálisis del lado izquierdo. Me hicieron estudios y resultó que todo era ansiedad, después de eso me detectaron una pequeña tumoración en la matriz, sin embargo, ya me la retiraron y estoy bien".

Por otro lado, Pedroza comentó que en la cocina lo suyo es la comida mexicana. Mencionó también los antojitos típicos de Monclova.

"Antes de MasterChef, yo me dedicaba dentro de mi casa a hacer cazuelas mexicanas. Con la pandemia se me acabaron los eventos y entonces para seguir sobreviviendo hacía comida, la empacaba en alto vacío y distribuía todo eso".

"En Monclova está el pan de elote del ejido 8 de enero, se hace a la leña y es bien rico. También hay conitos de cajeta, dulces de nuez y tortillas de harina".