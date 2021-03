Coincide en que hay desorganización en logística del Gobierno federal

El coordinador médico de la Mesa de Salud de La Laguna, Alberto Salas Cepeda, coincidió en la desorganización de la logística del Gobierno de México para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 para las personas adultas mayores y cuestionó que la distribución de los biológicos haya iniciado en comunidades alejadas y no en los sectores considerados como "focos rojos" en términos de contagios y fallecimientos ocasionados por el virus SARS-CoV-2.

"Aquí existía un excelente programa de vacunación, había mucha experiencia y ya estaba probado el sistema, ¿por qué movernos?, es lógico que si el problema está en las ciudades donde hay más diseminación del virus, ¿por qué irte a lo alejado rural?, no es lógico eso, indudablemente que hay que vacunarlos también pero lo lógico es empezar por los focos rojos de la comunidad, pero pues no está en nuestras manos desgraciadamente", apuntó.

El doctor consideró que los Gobiernos más exitosos son aquellos que se han apegado a los criterios avalados los científicos y agregó que cuando se apegan al tema político "se pierden".

"Yo creo que no es la logística que quisiéramos ver, quisiéramos ver una logística que se aplique en las ciudades que camine rápido, que abarquemos los grupos críticos de la comunidad, los médicos no los hemos completado al 100 por ciento (en la vacunación) todavía, aquí en la ciudad no hemos empezado, se tienen que apoyar a los criterios científicos", comentó.

Como se recordará, originalmente el Gobierno federal envió a localidades alejadas del municipio de Viesca un total de 2,860 vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 pero el pasado lunes, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez Ortega indicó que sobraron algunas dosis por lo que fueron reasignadas a otros municipios de La Laguna como Torreón y Matamoros, concretamente en las localidades de Juan Eugenio y San Antonio del Coyote.