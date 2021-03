LAGUNERO DESTACA EN LA MÚSICA

Andrés Medellín es un talento lagunero que recién lanzó el sencillo Días sin ella, una balada poderosa que evoca el desamor en su máxima expresión.

Hace 10 años, el cantautor torreonense dejó su tierra con el fin de radicar en la Ciudad de México para cristalizar sus sueños profesionales. Hoy en día está feliz con lo que ha logrado, así lo hizo saber en entrevista con El Siglo de Torreón en la que dio prioridad a su nuevo tema.

"Estoy muy contento porque ya salió Días sin ella en todas las plataformas digitales y el video ya se encuentra también en Youtube. La rola la escribí con Ale Zéguer, la produje y grabé yo. Es una balada que cuenta los dias difíciles que pasé después de terminar una relación que me hizo crecer mucho", contó.

Según contó Medellín, esta melodía formará parte de su primer material discográfico que llevará por título Vida pública. Uno de sus deseos es que la placa logré conectar con todo aquel que escuche su repertorio.

"Antes de Días con ella, lancé el tema Más que las demás, pero éste no vendrá en mi álbum. En 2017 estaba por sacar un disco, pero paré porque sentía que no estaba listo artísticamente; ahora sí lo estoy y me encuentra laborando en ello", comentó vía telefónica.

Además de cantar y componer, Medellín también funge como productor. Gracias a su trabajo, el lagunero encontró un espacio con Leonel García, a la fecha sigue con él.

"Llegar a una ciudad tan grande como la CDMX me abrió muchísimo el panorama. Los 10 años que llevo viviendo aquí me han ayudado a crecer como persona y profesionalmente. Llegué con una guitarra y ahorita tengo la fortuna de tener un estudio personal y trabajar en el estudio de Leonel García. Han salido dos canciones de Leo que grabé en su totalidad y son Quédate y Déjame olvidar"

Bien alivianado, el joven reveló que previamente, cuando cumplió 18 años, musicalizaba videos; tres años antes debutó como compositor y además informó que fue aprendíz de Alan Saucedo.

"Le hice una canción a una niña que me gustaba y me encantó ese nivel de conexión. Nunca había encontrado algo en lo que fuera bueno y además me gustara como la música.

"Estudié en la Academia de Música Fermatta en CDMX de 2011 a 2015; otra gran escuela que tuve fue con Alan Saucedo (ingeniero y productor ganador de varios Grammys) de 2017 a 2019. Me permitió asistirlo en sus sesiones de grabación y ahí aprendí un montón", externó.

Andrés dijo que en este tiempo de pandemia no le ha faltado el trabajo.

"El año pasado que empezó la pandemia comencé a trabajar el disco del artista lagunero My Monday Taco Club llamado "La Vie En Rougue" y el nuevo disco de Leonel García, 45 RPM. También trabajé en dos canciones de la cantante lagunera Ilse Hendrix, una de ellas la trabajé con Dan Solo, productor de "Technicolor Fabrics", "Sabino" entre muchos otros", puntualizó.

En redes

Así encuentras a Andrés *Instagram: andresmedellin . *Facebook: Andrés Medellín *Twitter: @MedellinSoy *TikTok: aamedellin