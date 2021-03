Choferes podrían perder licencias tras percance en Torreón por exceso de velocidad

Choferes de camiones de la ruta Valle Oriente-Cereso de Torreón podrían perder sus licencias de manejo luego de que protagonizaron un accidente debido al exceso de velocidad a la que circulaban y de que fueron captados por usuarios de las unidades en un video difundido en redes sociales.

Así lo informó ayer el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Héctor Javier Rivera, quien indicó que se tomó conocimiento del percance ocurrido hace algunos días en el sector oriente de la ciudad, mismo en el que usuarios de redes sociales reclamaron a dos choferes de la ruta Valle Oriente-Cereso por manejar de forma "imprudente e irresponsable" y ocasionar un choque entre ambas unidades pese a que entre los pasajeros iban mujeres de la tercera edad y niños pequeños.

"Este ejemplo en particular ya lo atendimos el día de ayer (lunes), están citados ya los choferes, porque ahí más que el concesionario es una falta, una imprudencia total del tema de los choferes, en estos casos en particular tenemos la posibilidad de cancelar la licencia, esa es la parte que en coordinación con el Estado, con el registro en la Subsecretaría de Transporte y Movilidad determinarán cuánto tiempo se hacen acreedores a la cancelación, pero definitivamente conductores que dan ese tipo de servicio, no pueden seguir dando un servicio público porque ponen en riesgo a la ciudadanía", señaló Rivera.

Respecto a la comparecencia de los choferes, se adelantó que los mismos tendrán el derecho de aportar pruebas para su defensa, aunque en este caso se cuentan con evidencias gráficas de parte de los usuarios, así como sus propios testimonios.

La medida además servirá como ejemplo para el resto de los choferes del transporte público, a quienes se les hace el llamado de mantener la "prudencia y la responsabilidad" al momento de llevar sus unidades.