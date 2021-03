Crecen farmacias con consultorios en México

Desde que se inició el confinamiento por el COVID-19, el número de farmacias con consultorio anexo registraron un crecimiento de 10.8%, al tratarse de un negocio ligado a la salud.

"Son un giro de negocio de primera necesidad, no son un negocio de moda, no manejan productos perecederos, no tienen una temporalidad en sus ventas, son de consumo masivo, tienen un mercado siempre en crecimiento y benefician a la comunidad", dijo el director general de Farmacias La Generosa, Jaime Eduardo López Rosales.

El modelo de tener una farmacia con un consultorio cobró relevancia desde que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prohibió la venta de antibióticos sin receta en 2010 y ahora por la pandemia por el COVID-19 se muestra que es un giro "anticrisis" porque la salud es prioridad de las familias, añadió.

La ventaja es que no solamente ofrecen medicinas, o insumos de protección e higiene, sino que ofrecen consultas de primer nivel, dijo López. Añadió que en el caso de las 200 farmacias, en La Generosa se venden productos de consumo masivo e inmediato para todo tipo de pacientes, desde niños hasta adultos mayores, por lo que son una buena opción de franquicia.

Los momentos en que más incrementó el número de unidades fue en la onceava semana del 2020, es decir, en las primeras semanas de confinamiento y solamente en las primeras cinco semanas del 2021 el total de unidades creció en 16.9%, si se considera el acumulado, de acuerdo con cifras de Grupo Knobloch.