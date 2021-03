Acusan de corrupción a titular de JLCyA

Extrabajadores de la empresa Canteras El Delfín pidieron la destitución de Javier Adame Jacinto, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) en La Laguna, y de Griselda Gámez, secretaria de Acuerdos, por presuntos actos de corrupción en perjuicio de la clase trabajadora de La Laguna de Durango, según lo declaró Cruz Morales Rodríguez, extrabajador de la empresa mencionada.

Acompañado de varios excompañeros, portaron una manta donde exigen la salida del funcionario pues aseguran estar hartos y cansados de los malos manejos y anomalías por parte del presidente de la JLCyA en Gómez Palacio.

Hicieron un llamado al gobernador José Rosas Aispuro Torres para que tome cartas en el asunto, ya que acusan al titular de la JLCyA de estar litigando los asuntos donde son juez y parte al mismo tiempo, además esconden y extravían expedientes de forma dolosa y perversa.

Morales Rodríguez señaló que cuentan con evidencia de ello, pues hay expedientes desde el año 2016, "ya vamos para los cinco años, pero también hay expedientes de 2017, 2018, además suspenden intencionalmente audiencias sin ningún motivo legal".

De igual manera, manifestó que han tenido audiencias "a las que acudimos, pero a los señores notificadores se les olvida avisar aun y cuando se les paga, además a nosotros nos cobran 300 pesos por cada notificación y tenemos que cubrirlas. Yo he venido en tres ocasiones al ser notificado y he cubierto 900 pesos y no se me ha atendido nada, por lo que tuve que erogar es recurso económico que tanta falta hace en mi casa".

Morales indicó que son alrededor de 150 trabajadores afectados, pues "hay compañeros que tenían hasta 18 años laborando, pero hemos sido despedidos desde el 2016, 2017 y 2018, pero a la fecha no nos han dado solución al asunto y creemos que están arreglados la Junta Local con Canteras El Delfín".

EXPEDIENTES SE ESTÁN ATENDIENDO: ADAME

Por su parte, Javier Guadalupe Adame Jacinto, titular de la JLCyA en Gómez Palacio declaró que todos los expedientes se están atendiendo "incluso de los manifestantes, pues hay alrededor de ocho expedientes que van avanzando de forma normal con el desahogo de las pruebas, las testimoniales, todo el problema del procedimiento normal, aunque hay inconvenientes con dos expedientes. Explicó que los dos expedientes con los que se tienen problemas datan del año 2018, pero se llevaron el trámite y "desde que llegué en el mes de julio del 2020, empezamos a buscar los expedientes y no se encontraron".

El titular de la JLCyA expuso que al no localizar los expedientes extraviados, se tuvo que hacer en el mes de septiembre del año pasado el informe del archivo donde no aparecía por ningún lado y se inició el trámite de reposición, además ellos -los quejosos- presentaron un amparo para la reposición y se está en ese procedimiento.

Detalló que se requiere de los ocho demandados los domicilios de cada uno de ellos, pues son dos empresas que son Canteras El Delfín y Mármoles, de ahí que son todos ellos demandados físicos y "tenemos que localizar el domicilio para notificarles a cada uno la reposición". Adame aclaró que respeta las acciones de los extrabajadores pero se está avanzando en los expedientes.