Busca Nissan March retomar el rumbo

Hay nombres que llegaron al mercado para quedarse en la mente de las personas. En México, tal es el caso del March, el subcompacto de entrada de Nissan. Es tan importante para Nissan en nuestro país que, a pesar de que su nueva generación ya se vende en otras partes del mundo desde hace años, aquí se ha mantenido con muy pocos cambios desde su presentación en 2011.

La falta de cambios sustanciales en este lapso de 10 años le han permitido mantener un precio atractivo para jóvenes y familias mexicanas, pues en un mercado tan sensible al precio, como el de nuestro país, los cambios de diseño o equipamiento no son la prioridad. No obstante, años recientes, propuestas más frescas (y más equipadas) le han robado ventas y participación al March, por lo que Nissan decidió realizar un cambio importante.

Este cambio no alcanza para ser considerado una transformación general, pues las modificaciones se concentran en lo visual y en el equipamiento de seguridad e infoentretenimiento. Sin embargo, entre un amplio manojo de ofertas completamente nuevas, evaluamos qué hace al longevo March una de las opciones más importantes de nuestro mercado.

En este "nuevo March", lo primero a destacar es su nuevo diseño. Atrás quedaron los días en los que asociábamos a este auto con figuras circulares y poco agresivas, ya que ahora toma mucho de lo visto en otros modelos de la marca para darle más actitud en el camino.

Esto se notará a primera vista en la parte delantera, con una parrilla V-Motion de tamaño crecido. El cuerpo de iluminación adopta cuerpos LED en ambos extremos y, para la variante Exclusive, los parachoques presumen una serie de formas anguladas y difusores que dotan al pequeño de la casa con mucho carisma.