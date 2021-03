'Estamos a prueba diariamente', manifiesta Sergio Lara

El alcalde del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, fue entrevistado por El Siglo de Torreón respecto a los futuros proyectos y planes de la administración.

"Si bien hay una inversión muy fuerte de parte de la administración municipal en materia de equipamiento, de capacitación, de mejora en las condiciones laborales, de incorporación de nuevos agentes de Seguridad Pública en más del 100 por ciento de estado de fuerza que se recibió así como el parque vehicular, la seguridad es un tema inacabado", reconoció Lara Galván.

Apuntó que los delitos "van variando de acuerdo al sector y la época del año y de acuerdo a determinadas circunstancias".

"El tema de Vecino Guardián va caminando muy bien", expresó, "si bien hay más de 500 colonias en Torreón, ahorita ya tenemos conformados alrededor de 320 grupos y por otra la coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno y a través del Mando Especial de La Laguna".

Lara Galván Manifestó que los percances viales en Torreón son "un tema coyuntural, que se viene también con la situación social que se ha generado con motivo de la pandemia; hemos visto un incremento importante de finales del año pasado (2020) y lo que va de este año (2021) de accidentes trágicos, de accidentes con personas lesionadas y una pérdida total de vehículos que no debería estar sucediendo o no era normal que estuviera sucediendo".

Sostuvo que "tenemos que entender que no únicamente con la acción de los agentes viales, que luego no son muy queridos por la ciudadanía dentro de las acciones que se aplican, eso no es suficiente, tenemos que buscar el medio de comunicar, sensibilizar, de capacitar y de involucrar a la ciudadanía en entender que las reglas de tránsito no están ahí por ocurrencia, están ahí porque son necesarias".

Respecto a los enroques de funcionarios, aseguró que "todos los que estamos ahí, directores generales, directores de área, jefes de departamento, estamos a prueba diariamente, entonces el que no quiera cumplir o cometa algún error que sea grave tendrá alguna consecuencia...no estamos para soslayar alguna situación irregular y yo creo que la gente tiene la experiencia necesaria para saber qué es lo que tiene que hace".

"En algunos puntos de la ciudad que no se les ha metido mano en muchos años se presentan inundaciones...estaremos buscando tener un equipo de atención rápida, de manera institucional para atender esos casos, ahí se requiere equipo, personal, pero hay un tema bien importante se requiere la voluntad de hacer las cosas, porque son cuestiones impostergables, es imposible que estés viviendo de manera digna si tienes ahí una inundación de aguas negras o brote de aguas negras", sentenció.