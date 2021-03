Preguntan a Aarón Díaz sobre Kate del Castillo y él 'no sabe quién es'

El pasado lunes durante una entrevista para 'Chisme No Like', el actor Aarón Díaz provocó las 'risas incómodas' de los periodistas al dar a entender que no recuerda quién es Kate del Castillo.

Ambos artistas mantuvieron una apasionada relación e incluso llegaron al altar hace algunos años, por lo que en su entrevista no dudaron en preguntarle sobre un posible reencuentro en algún proyecto cinematográfico de Kate. “¿De repente te veremos trabajando en una producción con Kate, ahora que ella ya es productora?”, le preguntaron al actor. "¿Qué Kate, perdón?”, pregunta, a lo que la reportera le aclara que su expareja y él responde: “Ha pasado más de un década que ni siquiera escuchaba el nombre, y no esperen que eso pase”, declaró. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CERIANI (@javierceriani) Díaz y Castillo se casaron por el civil en 2009 y en 2011 anunciaron, con poca información, su separación definitiva. Más adelante fue ella quien reveló en distintas entrevistas que ella no tenía deseos de casarse con él, pero 'una cosa llevó a otra'. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste